Rendkívüli

Merénylet volt? Fehéroroszország megszólalt a dróntámadásokról – sokkoló, amit mondtak

láng

Tűzvész a völgyben: egy halálos áldozat

Hétfőn este halálos kimenetelű tűz ütött ki Egerben. A Braun-völgyben halt meg a lakó.
Tűz ütött ki hétfőn este Egerben, a Braun-völgyben. A szemtanúk nagy rendőri jelenlétre és helyszínelésre lettek figyelmesek - számolt be róla a Heol.hu.

Tűz ütött ki hétfőn este Egerben, a Braun-völgyben.
Tűz ütött ki hétfőn este Egerben, a Braun-völgyben
Fotó illusztráció: ANADOLU AGENCY/AFP

Lángok a Braun-völgyben

Hétfő este tűz ütött ki egy egri otthon nappalijában, a Braun-völgyben. A helyszínre az egri hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik érkezéskor körülbelül egy négyzetméteren izzó ruhadarabokat találtak, a parázslást vízzel oltották el. Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője tájékoztatott, hogy az egység az épület konyhájában egy embert is talált, de életét már nem tudták megmenteni.

A haláleset körülményeit a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja.

Nem ez az első eset, aminek halálosan végződött, múlt hét pénteken egy balatonfüredi családi ház gyulladt ki, ketten haltak meg a tűzben. Az tragédiáról az Origo.hu cikkében olvashat.

 

