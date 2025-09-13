Elgázolt egy embert a szombathelyi vonat

Szombat reggel, nem sokkal 8 óra előtt tragikus baleset történt Ajka térségében. A Budapest-Szombathely közötti szakaszon vonat elgázolt egy férfit. Az értesülések szerint nem élte túl a balesetet - számolt be róla a Vaol.hu

Vonat gázolt el egy férfit Ajkánál

Fotó: Illuszráció/MW

Halálra gázolta a vonat

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette a tragédia hírét, és hozzátette, hogy most is próbáltják tisztázni a baleset körülményeit.

A hatóságok az erőműnél található, a Kandó Kálmán lakótelephez vezető vasúti átjárót lezárták.

A mostani eset nem egyedülálló. Az elmúlt hetekben több hasonló tragédia történt a hazai vasútvonalakon. Nemrég egy másik baleset is felhívta a figyelmet arra, milyen veszélyeket rejthet a sínek közelében való áthaladás, utóbbiról az Origo.hu cikkében olvashat.