Rendkívüli

A Kreml sokkoló bejelentése: Oroszország háborúban áll a NATO-val

Vámosújfalu

Ez a hét is jól kezdődik: vonat tarolta le az autót

1 órája
Szerelvénnyel ütközött egy személyautó hétfőn reggel Vámosújfalunál. A vonaton 45 utas volt.
Hétfőn reggel súlyos vasúti baleset történt: Vámosújfalunál egy autó sínekre hajtott és összeütközött egy éppen akkor érkező motorvonattal - számolt be róla a Bors.hu.

Vonat tarolt le egy autót a vasúti átjáróban
Vonat tarolt le egy autót a vasúti átjáróban
Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A vonat utasainak át kellett szállni

A jelenlegi információk szerint a tolcsvai hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A vonaton körülbelül negyvenöt utas volt, számukra mentesítő buszt küldtek a helyszínre, az egység pedig segített abban, hogy biztonságosan át tudjanak szállni.

A mai nem egyedülálló eset. A múlt héten egy embert gázolt a vonat ajkánál, a férfi nem élte túl a balesetet, bővebben az Origo.hu oldalán olvashatnak az esetről.

 

