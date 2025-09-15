Ez a hét is jól kezdődik: vonat tarolta le az autót

Hétfőn reggel súlyos vasúti baleset történt: Vámosújfalunál egy autó sínekre hajtott és összeütközött egy éppen akkor érkező motorvonattal - számolt be róla a Bors.hu.

Vonat tarolt le egy autót a vasúti átjáróban

Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A vonat utasainak át kellett szállni

A jelenlegi információk szerint a tolcsvai hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A vonaton körülbelül negyvenöt utas volt, számukra mentesítő buszt küldtek a helyszínre, az egység pedig segített abban, hogy biztonságosan át tudjanak szállni.

A mai nem egyedülálló eset. A múlt héten egy embert gázolt a vonat ajkánál, a férfi nem élte túl a balesetet, bővebben az Origo.hu oldalán olvashatnak az esetről.