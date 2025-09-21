Magyar nő és lánya szenvedett súlyos vonatbalesetet Ausztriában

Hírlevél

Mozgó szerelvényre akartak felugrani, de aláestek. Mindketten súlyosan megsérültek a vonatbalesetben.
Súlyos vonatbaleset történt péntek este Alsó-Ausztriában - szemlézte a Kronen Zeitung cikkét a Vaol.hu.

vonatbaleset
Súlyos vonatbaleset történt Alsó-Ausztriában, a hohenaui állomás közelében
Fotó: ORF ON

Mint írták, egy késés miatt a nyílt pályán állt meg a Regiojet egyik szerelvénye Hohenau közelében. A két magyar nő, anya és lánya ekkor leszállt dohányozni, ezt azonban nem jelezték senkinek. A mozdonyvezető a sötétben nem észlelte, hogy az utasok leszálltak, így amikor zöld jelzést kapott, elindult. 

Súlyos sérüléseket okozott a vonatbaleset

Amikor a két nő észrevette, hogy a szerelvény megindult a síneken, megpróbáltak visszaugrani a vonatra, sikertelenül. 

Egyikük a vonat alá esett és súlyosan megsérült a lába, másikuk komoly fejsérülést szenvedett.

A helyszínre két mentőhelikoptert is riasztottak: az egyik sérültet a mistelbachi kórházba, a másikat a brünni (Csehország) St. Anne’s Egyetemi Kórházba szállították – közölte az osztrák lap.

Szeptember elején írtuk meg, hogy Taktaharkányban egy tíz év körüli gyerek úgy döntött, a mozgó vonat ablakán keresztül lép meg a jegyellenőr elől. A kétségbeesett menekülésnek súlyos következménye lett, a fiú koponyatörést szenvedett el, mentőhelikopterrel szállították kórházba. 

 

