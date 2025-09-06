Telibe kapta a vonat a Suzukit a vasúti átjáróban

Látványos vonatbaleset történt péntek délután Sellye és Szentlőrinc között: a vasúti átjáróra felhajtó Suzukit telibe kapta egy érkező személyvonat. Helyszíni információk szerint az átkelőnél a jelzőlámpa működött, ám sorompó nem volt - számolt be róla a Bama.hu.

A Suzuki a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott, majd telibe kapta a szerelvény. A vonatbalesetben senki sem sérült meg.

Fotó: Bama.hu

Vonatbaleset: akár halállal is végződhetett volna

Úgy tudni, hogy csodával határos módon senki sem szenvedett súlyos sérülést az ütközés nyomán. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja a történteket, jelenleg az a legvalószínűbb, hogy a sofőr hibázott.

Mindössze néhány napja számoltunk be arról a vonatbalesetről, amikor egy idős sofőr a létező legnagyobb hibát követte el az vasúti átjáróban: a tilos jelzés ellenére megállt járművével a síneken. Az esetről készült videófelvételt ide kattintva érheti el.