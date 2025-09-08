Döbbenet: mozgó vonatból ugrott ki a bliccelő gyerek

A Boon. hu információi szerint hétfő reggel egy 10 év körüli gyerek úgy döntött, a mozgó vonat ablakán kiugorva hagyja el a kocsit, mert érvényes jegy nélkül utazott a szerelvényen. A baleset miatt a Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat csak Taktaharkányig közlekedett, a jegyellenőr elől menekülő gyermek ellátására pedig mentőhelikopter érkezett a helyszínre.

Vesztegel a vonat Taktaharkánynál, amelyből kiugrott a bliccelő gyerek Fotó: Takács Joci

