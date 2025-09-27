Vonatgázolás miatt leállt a vasút egy meghatározó szakasza, jelentős késések várhatók

A Keleti pályaudvarról Egerbe tartó Agria InterRégió vonat elgázolt egy embert, a Hévízgyörk megállóhelynél. A vonatgázolás miatt a MÁV-csoport tájékoztatása szerint a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon szombat este hosszabb menetidőkre és esetleges járatkimaradásokra kell számítani - írta a Heol.hu.

Vonatgázolás miatt változás várható az Egri vonalon (Illusztráció)

Fotó: Mediaworks archívum

Vonatgázolás miatt változás várható

A helyszínelés ideje alatt várhatóan este 7 és 8 óra között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Aszód és Hatvan között. A baleset okozta fennakadások miatt az utasoknak hosszabb menetidőre kell számítaniuk, ezért a vasúttársaság a megértésüket és türelmüket kéri.

Az Egerből a Keleti pályaudvarra 18:08-kor induló Agria InterRégió (551) vonat nem közlekedik. Az utasokat Füzesabonyig pótlóbusz szállítja, amely Makláron is megáll. Füzesabonyból a 18:37-kor továbbinduló Tisza-Tó sebesvonattal utazhatnak tovább a Keleti pályaudvarig.

A Katasztrófavédelem munkatársai segítségével szállítják át a balesetben érintett vonat utasait egy másik szerelvényre.

