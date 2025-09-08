Hírlevél

Rendkívüli

Ez mindent megváltoztat: 100%-os hatékonyságot mutat a legújabb rák elleni vakcina

Súlyos baleset történt hétfő hajnalban Albertirsán. A vonatgázolás során egy ember az életét vesztette, csak egy vágányon közlekednek a szerelvények.
halálos vonatgázolásmenetidőnövekedéshelyszínelésfacebookAlbertirsaforgalomkorlátozásdrámaMÁV

Egy ember meghalt hétfőn a hajnali órákban Albertirsán. A halálos vonatgázolás miatt helyszínelnek a hatóságok, Albertirsa és Pilis között csak egy vágányon közlekednek a vonatok – közölte a szomorú hírt a Bors.

vonatgázolás
Halálos vonatgázolás Albertirsánál
Fotó:Illusztráció/MW

A ceglédi vonalon jelentős fennakadásokkal kell számolniuk az arra közlekedőknek. A 03:30-kor a Nyugati pályudvarról Szolnokra induló  S50-es vonat (2629) Albertiránál elgázolt egy embert, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A MÁV a közösségi oldalán arról tájékoztatta az utasokat, hogy az érintett szakaszon jelentős menetidő–növekedésre számítsanak. A baleseti helyszínelés alatt csak egy vágányon közlekednek a vonatok Alberirsa és Pilis között.

A vonatgázolás miatt ideiglenesen változik a menetrend

  • A Cívis InterRégiók csak Ceglédig közlekednek.
  • A Nyugati pályaudvarról 5:20-kor Nyíregyházára induló Nyírség IC (IC 600) kerülő útvonalon, Újszászon át közlekedik, nem érinti Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet.

Szombat reggel egy középkorú férfit gázolt el a vonat Budapesten, a XIV. kerületben, a Szolnoki útnál. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozat a helyszínen szörnyethalt – írta meg az Origo. A részletek itt olvashatóak!

 

