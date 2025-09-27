Halálos vonatgázolás rázta meg az utasokat

Egy ember halálos balesetet szenvedett, miután elgázolta egy vonat a Miskolc és Szikszó közötti szakaszon, az Ongaújfalui vasúti átjárónál. A vonaton mintegy negyvenen utaztak, akiknek a biztonságos átszállásban a miskolci tűzoltók segítettek a vonatgázolás után, amint a mentesítő busz megérkezett a helyszínre - írta a Boon.hu.

Vonatgázolás végzett egy 52 éves férfival (Illusztráció)

Fotó: Takács József/Boon.hu

Vonatgázolással vetett véget életének

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról számolt be, hogy a rendőrség általános közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálja a történteket. A rendelkezésre álló adatok szerint egy 52 éves férfi a vonat elé vetette magát.

