Elgázolt egy embert a Napfény InterCity

A MÁV-csoport hétfő délután a honlapján tájékoztatott, hogy jelentős fennakadásokra kell számítani a szegedi vonalon vonatgázolás miatt. A Nyugati pályaudvarról 11:50-kor Szegedre induló Napfény InterCity (IC 714) ugyanis elütött egy embert Cegléden, a Csata utca közelében. A jelenlegi információk szerint az illető feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé. A baleseti helyszínelés miatt a vonatok késnek, az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat - írta a Baon.hu.

Vonatgázolás miatt fennakadások várhatóak a Szegedi vasútvonalon (Illusztráció)

Fotó: Illusztráció (Beol.hu)

Vonatgázolás miatt a szegedi vonalon pótlóbuszok járnak

A vasúti baleset miatt a délután meghosszabbodott menetidőre kell számítani. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a forgalomkorlátozás miatt Cegléd és Nagykőrös között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Szeged felé tartó S225-ös vonatok csak Cegléd és Szolnok között közlekednek a fennakadás idején.

A Volán-buszokon a Cegléd–Nagykőrös–Kecskemét útvonalon elfogadják a vasúti jegyeket a helyzet rendeződéséig.

A vasúttársaság kéri az utasok türelmét a helyszínelés idejére. A legfrissebb információkat a MÁV hivatalos felületein teszik közzé.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.