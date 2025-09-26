Védelmeznie kellett volna, most szexuális zaklatással gyanúsítják

Fiatalkorú lányt molesztáltak Nyíregyházán. Aggodalomra ad okot, hogy egy szexuális zaklató valaha is gyermekfelügyelőként dolgozhatott. Az ügyészség indítványozza a férfi letartóztatását – írta meg a Szon.hu.

A gyanúsított szexuálisan zaklatta a kamaszlányt

Fotó: Illusztráció (Shutterstock/Feol.hu)

A férfi abban a szabolcsi lakásotthonban dolgozott, ahol a kislány él. Szeptember 13-án a nevelő éjszaki műszakba volt beosztva. Aznap az otthon udvarában magához ölelte a lányt, simogatta és megcsókolta. A kiskorú sértett eltolta magától nevelőjét, és bement a lakásotthonba. Azonban a férfi nem érte be ennyivel, tovább próbálkozott.

Hatalmával visszaélve a nevelői helyiségbe hívta a kamaszlányt a zaklató

Itt leültette a kanapéra, és újból simogatni kezdte. A nevelőt szexuális kényszerítés minősített esete miatt gyanúsítottként hallgatta ki a nyomozó hatóság, majd őrizetbe vették. A férfi letartóztatását indítványozza a nyíregyházi ügyészség, mivel fennáll a veszély, hogy megpróbálná befolyásolni a a büntetőeljárásban résztvevő személyeket, szabadlábon hagyása esetén.

Sajnos nem ő az első nevelői álarcba burkolózott ragadozó. Megírtuk, 60 éves pedofil ólálkodott egy Békés vármegyei gyermekvédelmi intézetben, fiúkra vadászva. Az áldozatok csak akkor mertek megszólalni, amikor a férfi munkaviszonya már megszűnt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.