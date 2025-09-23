Hírlevél

Rendkívüli

Megtámadták Moszkvát az ukránok, brutális orosz válasz jöhet

édesanya

Rendőrségi ügy és milliós kár lett az őrült nő zaklatásából

Kezdetben a legjobb oldalát mutatta egy 27 éves nő a kaposvári férfi kiszemeltjének. Később azonban kiderült, hogy nem volt párjához őszinte és a románc durva zaklatásba fordult át.
Link másolása
Vágólapra másolva!
édesanyapárkapcsolatkábítószerbirtokláskoffeinporrendőrféltékenységzaklatás

Nem mindennapi, hogy férfiak válnak zaklatás áldozatává. Egy sokkoló kaposvári eset is bizonyítja, hogy egy nőből szintén válhat potenciális zaklató. Az eset kapcsán a férfi azt nyilatkozta, hogy eleinte a legszebb oldalát mutatta neki a fiatal lány, így a kezdeti bizonytalanság ellenére, két hónap múlva beadta a derekát. A kezdetekben minden tökéletesnek tűnt, azonban nem sokáig tartott az idilli állapot - írta meg a Sonline.hu.

zaklatás, távolság, végzés
A zaklatás hónapokig tartott, a sértett a távolság tartó végzés vár
Fotó: Pexels.com

A férfinak azzal kellett szembesülnie, hogy párja a kezdetektől fogva hazudott. A lány előadta, hogy érettségivel rendelkezik, az anyjának már három szívrohama is volt, később azonban kiderült, hogy mégsem rendelkezik középfokú végzettséggel, a szívrohamokról pedig az érintett édesanya nem tudott. Érthető módon a férfinél lassan betelt a pohár, megelégelte a hazudozást és véget vetett kapcsolatának. A szakítás pillanatában még a fiatalember édesanyja is jelen volt, akit a lány hirtelen felindulásból megütött. A sértettek rendőrt hívtak, akiknek az őrjöngő nő kijelentette, hogy tönkre fogja tenni a a férfi életét, amiért elhagyta őt.

A nő képtelen volt leállni, filmbe illő zaklatás vette kezdetét

A rendőri intézkedést követő másnap délelőttjén a 27 éves lány újból megjelent a férfi házánál. Arca teljesen szét volt karmolva, amit a férfi édesanyjára fogott. Közölte a férfival, hogy nem fog feljelentést tenni, amennyiben újrakezdi vele a párkapcsolatot.

A férfi természetesen elutasította az ajánlatot, ezt követően néhány héttel később megismerkedett egy másik lánnyal, és állítása szerint ezen időszakban legalább 30 alkalommal kellett rendőrt hívnia.

A fiatal nő megállás nélkül nyomta a csengőt, üvöltött, és verte a hátsó kaput. Amikor a férfinál maradt holmijáéért érkezett, bosszúból kábítószer birtoklással vádolta meg a férfit.

A kiérkező rendőröknek mindössze három másodpercbe tellett megtalálni az alufóliába tekert fehér port, ami pont ugyanott volt, ahol a nő mondta. Később bevallotta, hogy három hete dugta el nála azért, hogyha másik lány merészkedik a férfi közelébe, akkor „ki tudja füstölni”. A férfi erről a kinyilatkoztatásról hanganyagot is készített.

Később a fehér porról kiderült, hogy egyszerű koffeinpor, a férfi vér-vizelet drogtesztje negatív lett. A zaklató nő ámokfutása itt még nem ért véget és nemcsak a férfit gyanúsította meg drogfogyasztással, hanem annak barátait is. Emellett durván zaklatta a férfi más ismerőseit és lányismerőseire is ráírt közösségi média fiókjából azt állítva, hogy babát vár a férfitól.

Az áldozat ezt követően rengeteg barátot és ismerőst veszített el.

A zaklatás még ezek után sem ért véget

Egy alkalommal, amikor a férfi szórakozni ment, a lány hirtelen ott termett mellette azt hazudva, hogy ők egy pár és hazaviszi a kedvesét, mert fáradt. Máskor, amikor a férfi egy lányismerősét kísérte haza, a zaklatója szintén felbukkant, és fizikai erőszakot alkalmazott a férfi egyik ismerősével szemben. Egy hétre rá az áldozat, a Balaton parton sétált új párjával, miközben féltékeny zaklatója autóval követte és üzeneteket írogatott. Másnap reggel a férfi észrevette, hogy gépjárműve kereke ki van lyukasztva, és mélyen összekarcolta valaki a kocsi minden elemét, aki bemászott az udvarára. Az elkövető több mint 2 milliós kárt okozott ezzel.

A férfi jelenleg arra vár, hogy a bíróság távol tartó végzést hozzon a 27 éves nő ellen, bár az még kérdéses, hogy ez mennyire zárja le az elfajult problémát. 

A nő teljes mértékben kimerítette a párkapcsolaton belüli zaklatás definícióját, ugyanis megjelent nála szinte az összes felismerhető jel:

  • Folyamatos ellenőrzés és féltékenykedés, ahol a partnert állandóan figyeli és gyakran gyanúsítja meg hűtlenséggel minden alap nélkül.
  • Izolálás a barátoktól és családtól, vagyis megpróbálja elszakítani a szeretteitől, vagy elutasító, ha másokkal is kapcsolatot tart.
  • Lelki terror és manipuláció, azaz rendszeresen megaláz, bűntudatot kelt, megfélemlít, vagy érzelmileg zsarol.
  • Digitális zaklatás, vagyis belép más közösségi oldalaira, olvassa az üzeneteit, nyomást gyakorol, vagy online is bántalmaz.

Bár nem sűrűn fordul elő hasonló női oldalról, azért akadnak példák. Egy kecskeméti nő annyira hálás volt az életmentő műtétéért, hogy meztelenül ment be az orvosához - írta meg az Origo.hu egy korábbi cikkében.

 

