Rendőrségi ügy és milliós kár lett az őrült nő zaklatásából

Nem mindennapi, hogy férfiak válnak zaklatás áldozatává. Egy sokkoló kaposvári eset is bizonyítja, hogy egy nőből szintén válhat potenciális zaklató. Az eset kapcsán a férfi azt nyilatkozta, hogy eleinte a legszebb oldalát mutatta neki a fiatal lány, így a kezdeti bizonytalanság ellenére, két hónap múlva beadta a derekát. A kezdetekben minden tökéletesnek tűnt, azonban nem sokáig tartott az idilli állapot - írta meg a Sonline.hu.

A zaklatás hónapokig tartott, a sértett a távolság tartó végzés vár

Fotó: Pexels.com

A férfinak azzal kellett szembesülnie, hogy párja a kezdetektől fogva hazudott. A lány előadta, hogy érettségivel rendelkezik, az anyjának már három szívrohama is volt, később azonban kiderült, hogy mégsem rendelkezik középfokú végzettséggel, a szívrohamokról pedig az érintett édesanya nem tudott. Érthető módon a férfinél lassan betelt a pohár, megelégelte a hazudozást és véget vetett kapcsolatának. A szakítás pillanatában még a fiatalember édesanyja is jelen volt, akit a lány hirtelen felindulásból megütött. A sértettek rendőrt hívtak, akiknek az őrjöngő nő kijelentette, hogy tönkre fogja tenni a a férfi életét, amiért elhagyta őt.

A nő képtelen volt leállni, filmbe illő zaklatás vette kezdetét

A rendőri intézkedést követő másnap délelőttjén a 27 éves lány újból megjelent a férfi házánál. Arca teljesen szét volt karmolva, amit a férfi édesanyjára fogott. Közölte a férfival, hogy nem fog feljelentést tenni, amennyiben újrakezdi vele a párkapcsolatot.

A férfi természetesen elutasította az ajánlatot, ezt követően néhány héttel később megismerkedett egy másik lánnyal, és állítása szerint ezen időszakban legalább 30 alkalommal kellett rendőrt hívnia.

A fiatal nő megállás nélkül nyomta a csengőt, üvöltött, és verte a hátsó kaput. Amikor a férfinál maradt holmijáéért érkezett, bosszúból kábítószer birtoklással vádolta meg a férfit.

A kiérkező rendőröknek mindössze három másodpercbe tellett megtalálni az alufóliába tekert fehér port, ami pont ugyanott volt, ahol a nő mondta. Később bevallotta, hogy három hete dugta el nála azért, hogyha másik lány merészkedik a férfi közelébe, akkor „ki tudja füstölni”. A férfi erről a kinyilatkoztatásról hanganyagot is készített.