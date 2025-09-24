Az apját sem kímélte a jászsági zaklató

Egy zaklató férfi hónapokon keresztül megalázta saját édesapját és addig feszítette a húrt, míg végül a bíróság tárgyalás nélkül is kimondta rá az ítéletet- írta a Baon.hu.

A zaklató nem ússza meg könnyen, tetteiért felelnie kell

Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Kisiklott a zaklató férfi élete

Nem tűrte sokáig a vádlott apja a sorozatos megalázást, ezért kitiltotta fiát házából.

A férfi nem nyugodott és vissza-visszajárt, hol kiabált, hol az ablakot verte, hol pedig pénzt követelt.

Ezzel azonban nemcsak az apját mérgesítette, de a környékbeli lakók nyugalmát is felborította.

A pohár akkor telt be, amikor az apja távollétébenaz élettársával együtt betört a házába. Leemelte a kaput, bemászott az ablakon és ott éjszakázott. A párost végül az apa a rendőrök segítségével buktatta le.

Néhány nappal később azonban újra visszatért a férfi és az apja autójából elemelte annak pénztárcáját, benne 15 ezer forinttal és személyes okmányokkal.

A bíróság végül szeptember 15-én kimondta az ítéletet, amely szerint zaklatás, magánlaksértés és lopás miatt a férfi három év próbaidőt kapott, amiből másfél évet letöltendő börtönben kell töltenie. Élettársa sem úszta meg, ő 180 ezer forintos bírságot fizethet magánlaksértésért.

