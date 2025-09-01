Nagy a zűr Zalában: egymást követik a balesetek a vármegye útjain

Súlyos baleset történt hétfő délután Zalaegerszegen, Zalabesenyőnél. A 74-es főúton két gépkocsi ütközött frontálisan. Nem sokkal később személyautó csattant egy szlovén rendszámú kamionnal Zalában, a 86-os út déli szakaszán, a szlovén-magyar határ közelében. Az első esettel kapcsolatban a Zaol.hu arról ír, hogy egy Ford Focust vezető autós áttért az út bal oldalára és frontálisan ütközött a szemből érkező Toyota Versoval. A Toyota az ütközés után az árokba csapódott, előtte azonban nekiment még egy kocsinak, amely egy út szélén veszteglő járműnek állt meg segíteni. Mindkét sofőrt mentő szállította a zalaegerszegi kórházba.

Ford és Toyota csókolózott össze Zalában Fotó: Pezzetta Umberto

Baleset követett balesetet Zalában

Mintegy másfél órán át tartott, mire a mentők szállítható állapotba hozták azt a németül beszélő idősebb férfit, aki az általa vezetett magyar rendszámú Opellel, egyelőre tisztázatlan körülmények között egy szlovén rendszámú kamionnal ütközött. A baleset a 86-os út déli szakaszán, a szlovén-magyar határ előtt körülbelül öt-hat kilométerrel történt. A személyautó vezetője beszorult a járművébe, őt a tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki, majd a mentők rögtön megkezdték az ellátását. Közben mentőhelikopter is érkezett a helyszínre - számolt be az esteről ugyancsak a Zaol.hu.

Súlyos közlekedési baleset történt a 86-os úton is Fotó: Gyuricza Ferenc

Mentőhelikopter érkezett ahhoz a balesethez is, amely hétfőn kora délelőtt történt az 55-ös főút 59. kilométerénél, Mélykút és Kisszállás között. Ott egy autó és egy teherautó rohant egymásnak.