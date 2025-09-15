Hamarosan szabadon engedik az egyik legrettegettebb magyar rablót

Horváth Szilárd korábban húsz évet kapott rablásokért és emberölésért, amit a bíróság további bűncselekmények miatt 23 évre módosított, ám hamarosan szabadlábra helyezik – tudta meg a Magyar Nemzet. Horváth az úgynevezett zálogházi rablóbanda egyik alapembere volt, de a móri mészárlással is kapcsolatba hozták a nevét. Végül kiderült: ahhoz a bankrabláshoz nem volt köze.

Hamarosan kiengedik a zálogházi rablóbanda egyik oszlopos és rettegett tagját, Horváth Szilárdot, akit még a móri mészárlással is meggyanúsítottak.

Forrás: Magyar Nemzet

Tettestársa,

Farkas Róbert, aki az egyik legkeresettebb bűnöző volt Magyarországon,

az alvilági források szerint már nem él.

A zálogházi rablóbanda

Már csak hetek kérdése, és friss levegőt szívhat a bűnbanda prominens tagja. A bűnözők rablásaik során a zálogházakra fókuszáltak. 2000 és 2001 folyamán 15 fegyveres rablást hajtottak végre, fegyverarzenáljukból nem hiányzott a hírhedt Skorpió gépfegyver sem. A fővárosi zálogházakon kívül olyan vidéki városokban is lecsaptak, mint Gyöngyös, Dunaújváros, Székesfehérvár, Karcag, Debrecen, Oroszlány és Miskolc – írta meg a Magyar Nemzet.

A rablásaik során több százmillió forintot és arany ékszereket vittek magukkal,

ami mai összegen számolva talán már milliárdos összeget is elérne. A rablássorozatnak egy félresikerült akció vetett véget, amelyben tűzpárbajba keveredtek a rendőrökkel Tiszafüreden, és a banda egyik tagja golyót kapott. A meglőtt férfit a rendőrök elfogták, ekkor döntöttek úgy, hogy egy ideig szüneteltetik a fosztogatásaikat.

Amikor Móron 2002. május 9-én a bankfiókban nyolc embert lemészároltak, a rendőrség Horváth Szilárdra és Farkas Róbertre gyanakodott, amit a nyilvánossággal is megosztottak. Ennek hatására Horváth Szilárd önként feladta magát, alsónadrágban jelent meg a rendőrök előtt, hogy lássák, nincs nála fegyver.

Habár Horváth a móri mészárlásban nem vett részt, de a Római parton az egyik diszkó biztonsági őrét lelőtte, ezért a rablásokon kívül emberölésért is elítélték. Mivel a letartóztatása után még mindig a móri kivégzések egyik gyanúsítottja volt, pert indított az ORFK ellen, amit aztán meg is nyert.