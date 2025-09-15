Hírlevél

embertárs

Ijesztő dolog történt a 44-esen, feltűnt egy zavart ember

9 perce
Olvasási idő: 2 perc
Vasárnap kora este a 44-es főút elkerülőjén egy idős férfi sélált a szakadó esőben. Szemmel láthatóan zavart állapotban volt.
Vasárnap este negyed hét után különös bejelentést kaptak a hatóságok. Egy férfi kereste meg őket azzal, hogy a Gyulai úti és a Dobozi úti körforgalom között egy zavart férfit látott - írta meg a Beol.hu.

Aznap egy őrangyal vigyázta a zavart állapotba került férfit
Aznap egy őrangyal vigyázta, a zavart állapotba került férfit 
Fotó: MKIF

A bejelentő habozás nélkül az autójába ültette az idős embert, hogy ne essen baja és megvárta vele a rendőröket. Mentő is érkezett a helyszínre. Kiderült, hogy elázott zavart férfi Nagykamarásra szeretett volna eljutni, de nem volt kellőképpen tájékozódott. 

A magyar mentősök a zavart állapotú idős úriembert a kórházba szállították

A rendőrség külön köszönetet mondott a bejelentőnek, hogy az nem ment el segítségre szoruló, idős embertársa mellett, értesítette a hatóságokat, és addig vigyázott rá, amíg a hivatásosok meg nem érkeztek.

Könnyen tragédia lehetett volna a történet vége, baleset áldozatává is válhatott volna a nyugdíjas.

 

 

 

