Acélbetétes bakanccsal rugdosta nevelt gyerekeit, évtizedekre börtönbe kerülhet az elkövető

A Fejér Vármegyei Főügyészség vádirata szerint egy férfi 2017 és 2020 között rendszeresen bántalmazta élettársa kiskorú gyermekeit, és kihasználta a sértettek védtelenségét, hogy szexuális cselekményeket kövessen el velük szemben. Az ügy különösen súlyos részlete, hogy a vádlott az egyik gyermeket megalázó módon büntette, sőt, acélbetétes bakancsával is bántalmazta – számolt be róla a Feol.hu.

A bíróság súlyos ítéletet hozott a gyermekek ellen elkövetett bántalmazás ügyében (illusztráció)

Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

Élettársa gyermekeit bántalmazta évekig

A Székesfehérvári Törvényszék elsőfokú ítéletében a férfit folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak, kiskorú veszélyeztetése és kapcsolati erőszak miatt húsz év fegyházra, valamint tíz év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság az ítéletben kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét is. Az elsőfokú döntés nem jogerős, a vádlott és védője fellebbezéssel élt, így a végleges ítélet a másodfokú eljárás során dől el.

