A Szon.hu munkatársa elment annak a férfinek a tárgyalására, akit azzal vádolnak, hogy agyonverte az élettársát Nyíregyházán tavaly januárban, majd öt unokája mellett hagyta a holttestet a lakásban. A tudósítás szerint a pálhalmai bv-intézetből érkezett M. Z. a Nyíregyházi Törvényszékre ma reggel.
Rendszeresen ütötte-verte, rúgdosta, végül agyonverte
A férfi a felesége halála után ismerte meg a nőt, akivel Huszár-telepen nevelte a házasságából származó gyerekeitől született unokáit. Öt kicsivel laktak egy fedél alatt. Eleinte minden rendben volt, de egy idő után megromlott köztük viszony, ami egyben azt is jelentette, hogy eljárt a férfi keze.
Egy hónappal a nő halála előtt, vagyis 2023 decemberében egy húsklopfolóval bántotta a párját,
nem sokkal később pedig a buszmegállóban ütötte, rúgdosta. 2024. január 18-án és 19-én is elverte az asszonyt. Mindenhol ütötte, ahol érte, sőt, még bele is rúgott.
Eltalálta
- a fején,
- az arcán,
- de a mellkasán
- és a hátán is.
Az áldozat megpróbált védekezni, ami miatt bevérzései lettek, de esélye sem volt a nála jóval erősebb férfivel szemben. Gyilkosa ugyanis olyan erővel támadt rá, hogy súlyos belső sérülései keletkeztek. Ez volt az utolsó támadás.
Amikor 19-én a gyerekek elmentek iskolába, az áldozat a házban maradt.
Brutális tette után ugyanis a férfi elment otthonról és meg sem állt a rendőrségig, ahol bejelentette párja eltűnését. Amikor a kicsik hazaértek, látták, hogy pótnagymamájuk betakarva fekszik az ágyon. Mellette ettek, ittak, a közelében voltak. Másnap reggel a legidősebb gyerek, egy 14 éves fiú próbálta felkelteni a pótnagymamát, de nem sikerült neki, úgyhogy felhívta a rendőrséget.
Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt indult eljárás az erőszakos nagypapával szemben.
Állítólag nem akarta megölni
Dr. Harman Anikó törvényszéki bíró kérdésére a férfi ugyan beismerő vallomást tett, de hozzátette, hogy nem ezt akarta és nagyon sajnálja. "Meghatalmazott védője, dr. Kardos Sándor elmondta: meplepve tapasztalta, hogy a gyanúsítás és a vád között ekkora a különbség. A nyomozás ugyanis halált okozó testi sértés miatt indult, ami 2–8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény, míg a vádiratban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés szerepel, amiért akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható" - olvasható a Szon.hu cikkében. Legközelebb december 10-én állhat bíró elé a különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolt nyíregyházi férfi.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.