A Szon.hu munkatársa elment annak a férfinek a tárgyalására, akit azzal vádolnak, hogy agyonverte az élettársát Nyíregyházán tavaly januárban, majd öt unokája mellett hagyta a holttestet a lakásban. A tudósítás szerint a pálhalmai bv-intézetből érkezett M. Z. a Nyíregyházi Törvényszékre ma reggel.

Egy férfi agyonverte az élettársát a nyíregyházi Huszár-telepen

Fotó: KM

Rendszeresen ütötte-verte, rúgdosta, végül agyonverte

A férfi a felesége halála után ismerte meg a nőt, akivel Huszár-telepen nevelte a házasságából származó gyerekeitől született unokáit. Öt kicsivel laktak egy fedél alatt. Eleinte minden rendben volt, de egy idő után megromlott köztük viszony, ami egyben azt is jelentette, hogy eljárt a férfi keze.

Egy hónappal a nő halála előtt, vagyis 2023 decemberében egy húsklopfolóval bántotta a párját,

nem sokkal később pedig a buszmegállóban ütötte, rúgdosta. 2024. január 18-án és 19-én is elverte az asszonyt. Mindenhol ütötte, ahol érte, sőt, még bele is rúgott.

Eltalálta

a fején,

az arcán,

de a mellkasán

és a hátán is.

Az áldozat megpróbált védekezni, ami miatt bevérzései lettek, de esélye sem volt a nála jóval erősebb férfivel szemben. Gyilkosa ugyanis olyan erővel támadt rá, hogy súlyos belső sérülései keletkeztek. Ez volt az utolsó támadás.

Amikor 19-én a gyerekek elmentek iskolába, az áldozat a házban maradt.

Brutális tette után ugyanis a férfi elment otthonról és meg sem állt a rendőrségig, ahol bejelentette párja eltűnését. Amikor a kicsik hazaértek, látták, hogy pótnagymamájuk betakarva fekszik az ágyon. Mellette ettek, ittak, a közelében voltak. Másnap reggel a legidősebb gyerek, egy 14 éves fiú próbálta felkelteni a pótnagymamát, de nem sikerült neki, úgyhogy felhívta a rendőrséget.

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt indult eljárás az erőszakos nagypapával szemben.

Mire a mentőket értesítették, a nő már nem élt

Fotó: KM-archív

Állítólag nem akarta megölni

Dr. Harman Anikó törvényszéki bíró kérdésére a férfi ugyan beismerő vallomást tett, de hozzátette, hogy nem ezt akarta és nagyon sajnálja. "Meghatalmazott védője, dr. Kardos Sándor elmondta: meplepve tapasztalta, hogy a gyanúsítás és a vád között ekkora a különbség. A nyomozás ugyanis halált okozó testi sértés miatt indult, ami 2–8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény, míg a vádiratban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés szerepel, amiért akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható" - olvasható a Szon.hu cikkében. Legközelebb december 10-én állhat bíró elé a különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolt nyíregyházi férfi.