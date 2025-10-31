Hírlevél

Ajaki apagyilkos: szétvertem a részeg apám fejét

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt 12 év fegyházbüntetésre ítélték azt a férfit, aki halálra verte a saját rokonát egy széklábbal Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az ajaki apagyilkos ítélete egyelőre nem jogerős.
2024 augusztusában egy férfi részegen összeveszett a fiával, akit évek óta szóban és tettben is zaklatott. A 28 éves férfi megpróbálta lenyugtatni az apját, aki felszólította, hogy azonnal tűnjön el az otthonából. Így kezdődik az ajaki apagyilkosság története.

Széklábbal verte agyon saját édesapját az ajaki apagyilkos
Széklábbal verte agyon saját édesapját az ajaki apagyilkos
Fotó: Przemysław Trojan/Pixabaycom

Az idős ember kinyitotta a köztük lévő zárt szobaajtót és megindult a fia irányába. 

Erre a fiatal férfi felkapott egy széket, és a lábával többször megütötte az apját. 

Az áldozat olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen belehalt a sérüléseibe. 

Már telefonban mindent bevallott az ajaki apagyilkos

A támadás után a férfi maga hívta fel a segélyhívót és közölte a diszpécserrel:

az van, hogy szétvertem a részeg apámnak a fejét".

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt indult ellene eljárás, ami első fokon most ért véget a Nyíregyházi Törvényszéken. A bíróság az ajaki apagyilkost 12 év fegyházbüntetésre ítélte. Az ügy a másodfokú eljárással folytatódik.

