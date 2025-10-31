Ajaki apagyilkos: szétvertem a részeg apám fejét

2024 augusztusában egy férfi részegen összeveszett a fiával, akit évek óta szóban és tettben is zaklatott. A 28 éves férfi megpróbálta lenyugtatni az apját, aki felszólította, hogy azonnal tűnjön el az otthonából. Így kezdődik az ajaki apagyilkosság története.

Széklábbal verte agyon saját édesapját az ajaki apagyilkos

Az idős ember kinyitotta a köztük lévő zárt szobaajtót és megindult a fia irányába.

Erre a fiatal férfi felkapott egy széket, és a lábával többször megütötte az apját.

Az áldozat olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

Már telefonban mindent bevallott az ajaki apagyilkos

A támadás után a férfi maga hívta fel a segélyhívót és közölte a diszpécserrel:

az van, hogy szétvertem a részeg apámnak a fejét".

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt indult ellene eljárás, ami első fokon most ért véget a Nyíregyházi Törvényszéken. A bíróság az ajaki apagyilkost 12 év fegyházbüntetésre ítélte. Az ügy a másodfokú eljárással folytatódik.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.