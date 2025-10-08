Nyolc ember élete forgott kockán, a vádlott robbantással fenyegetőzött

Előkészítő tárgyalást tartott szerdán a Szegedi Törvényszék egy robbantással riogató szegedi férfi ügyében. A vádlott alkoholos befolyásoltság alatt fenyegetőzött csoportos emberöléssel 2023. október 24-én. Az ügynek folytatása lesz november 10-én - írta meg a Délmagyar.hu.

Az alkoholt kedvelő férfi ittas szóváltásba került feleségével

Fotó: Unsplash (illusztráció)

A vádlottat korábban már felelősségre vonták feleségével szemben elkövetett erőszakos cselekmény miatt, akkor felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Most két liter benzint öntött szét a lakásban, majd annak meggyújtásával fenyegetőzött. Ekkor még csak egy sértettje volt a bűnesetnek, majd négy rendőr érkezett ki a helyszínre, és már ők is a fenyegetettek közé tartoztak.

Az alkoholos befolyásoltság alatt lévő vádlott nem engedett a rendőröknek

A rendőrök kényszerítő intézkedést akartak alkalmazni, amire az alább mondatok hangzottak el:

„Próbáld meg, felrobbantok mindenkit! Ne gyertek közelebb, mert meggyújtom, és megdöglötök ti is, meg én is!”

A vádlott a helységben lévő gázpalack csapját felnyitotta és megpróbálta a kiáramló gázt meggyújtani öngyújtója segítségével. Ezt követően elzárta a csapot, majd telefonálni kezdett. A rendőrök ezt az alkalmat használták ki és egyből földre vitték a férfit.

Az eset könnyen tragédiába torkolhatott volna

Az ügyészség emberölési kísérlettel vádolja az 52 éves szegedi férfit. Az előkészítő tárgyaláson a vádlott azt mondta a bírónak, hogy nem állt szándékában senkit sem bántani, és nagyon sajnálja a történteket.

Juhász Csaba bíró a védelem indítványára megszüntette a vádlottal szemben eddig fennálló kényszerintézkedést, amely korábban megtiltotta számára a vármegye elhagyását, valamint előírta, hogy rendszeresen jelentkezzen a rendőrségen. A következő tárgyalás 2025. november 10-én, 8:30-kor kezdődik a Szegedi Törvényszéken.

