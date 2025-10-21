Különösen kegyetlen módon végzett a férfi a portájára tévedő kiskutyával

Hányszor fordul elő naponta, hogy egy kóborló kutya házszámot téveszt? A szőrös négylábú körbenéz, szimatol, keresi az otthonát. A legtöbb helyen ilyenkor valószínűleg csak egy kis simogatást vagy egy jutalomfalatot kap, mielőtt továbbküldik, remélve, hogy hamarosan visszatalál a gazdájához. Azonban nem volt ilyen szerencsés az a pár hónapos keverék kutya, amely tavaly augusztus 10-én este állatkínzás áldozata lett - írta a Szoljon.hu.

Különösen kegyetlen állatkínzás áldozata lett a párhónapos kiskutya (Illusztráció)

Fotó: Mediaworks archív

Nem volt oka az állatkínzásra

A Jászberényi Járási Ügyészség tájékoztatása szerint vádat emeltek egy 58 éves helyi férfi ellen állatkínzás vétsége miatt. A vádirat szerint az elkövető tavaly augusztusban, különösebb ok nélkül kioltotta egy mindössze öt hónapos keverék kutyus életét.

A férfi egy légpuskával lőtte meg az ebet. A lövés következtében az állat tüdeje súlyosan roncsolódott, ami miatt elpusztult.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza, és kéri a bíróságot, hogy a bűncselekmény eszközéül használt légpuskát kobozza el. Az ügyben hamarosan a Jászberényi Járásbíróság hoz döntést.

Az állatkínzás sokaknak szívszorító. Ott van például Rozi kutya esete, akit a kocsi után kötöttek és majdnem 100km/h- s sebességgel vonszoltak. Az ebnek szerencséje volt és azóta felépült, az erről szóló cikket az Origo.hu oladlán olvashatják el.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: