Az utcán koldultak a láncra vert anyakutya kölykei

Megrázó bejelentés érkezett a helyi állatvédőkhöz. Az illető azt mondta, hogy egy alkoholista férfi láncra vert egy kutyát, amely már csontsoványra fogyott, mert feltehetően nem nagyon ad neki enni. Eközben négy apró kölyke élelem után indult, az utcán kóborolt. A Dél-békési Állatvédő Egyesület tagjai azonnal értesítették a rendőröket az állatkínzás miatt - írta a Beol.hu.

Állatkínzás áldozata lett egy anyakutya a négy kölykével együtt

Fotó: Facebook

Nem ez az első eset, hogy állatkínzást követ el a részeg ember

A Dél-békési Állatvédő Egyesületnek nem volt ismeretlen a szóban forgó férfi,

hiszen korábban is mentettek már ki tőle kutyát.

A rendőri intézkedést utáni délutánon az állatvédők is a helyszínre siettek, hogy biztonságba helyezzék a szenvedő állatokat. A kiskutya-család most ideiglenes befogadónál van,

megfelelő táplálékot, meleget és szeretetet kap.

Befogták a kölyköket és az anyakutyát is, állatvédő egyesülethez kerültek

Fotó: Facebook

Hasonló esethez riasztottak egy állatvédőket akkor is, amikor egy idős asszonyról derült ki, hogy elhanyagolja a kutyáit. Erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: