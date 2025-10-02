Állatkínzás miatt eljárás indult egy idős nő ellen

A kutyák elhanyagolásának ügyében dr. Jánky Judit, a Zala vármegyei főügyészség sajtószóvivője osztott meg részleteket. Elmondása szerint lakossági bejelentés alapján indítottak eljárást állatkínzás gyanújával egy 70 éves asszony ellen, aki zalaegerszegi ingatlanán évek óta négy keverék kutyát tartott - írta a Zaol.hu.

Állatkínzás: elhanyagolta kutyáit egy idős nő (Illusztráció)

Fotó: Szakony Attila/Zaol

Állatkínzásnak tette ki kutyáit

A hatósági vizsgálat során kiderült, hogy az állatok nem voltak megfelelően elkerítve, emiatt rendszeresen kóboroltak a közterületen és más ingatlanokon – tette hozzá a sajtószóvivő.

A 70 éves nő a vád szerint nem gondoskodott jó gazda módjára a kutyákról: elmaradtak az oltásaik, nem kaptak megfelelő minőségű és mennyiségű táplálékot és a parazitamentesítésük sem történt meg.

Az elégtelen ellátás következtében az egyik anyakutya súlyosan lesoványodott, izomsorvadása és legyengült immunrendszere lett, valamint kezeletlen bőrgyulladás alakult ki rajta. Kölykeivel együtt ráadásul egy hulladékkal szennyezett helyiségben tartották, ami közvetlenül veszélyeztette az egészségüket.

Nem ragaszkodott az állataihoz

A szóvivő hozzátette, hogy a hatóság 2025. januárjában helyszíni szemlét tartott az ingatlanon. Ezt követően, februárban intézkedtek az állatok ideiglenes elhelyezéséről egy ebrendészeti telepen, valamint a helyi állatvédő egyesületnél is. Mivel a tulajdonos nem igényelte vissza a kutyákat, 2025. áprilisában véglegesen az állatvédő szervezet gondozásába kerültek.

