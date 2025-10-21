Pia miatt csaptak össze a tomboló amazonok

Nem akarta már a nagykanizsai presszó pultosnője kiszolgálni az enyhén szólva is pityókás állapotban lévő balatonlellei 27 éves nőt. Secperc alatt kitört az amazonok tomboló csatája, zengett tőlük az egész utca. A harcias hölgyek balhéjának minden apró mozzanatát a Zaol.hu tette közzé.

Nem kapott már piát a nő a presszóban, pillanatok alatt kitört az amazonok háborúja Fotó: Illusztráció (Engin Akyurt/Pexels)

Amazonok háborúja

Az eset részleteiről dr. Jánky Judit sajtószóvivő tájékoztatta a hírportált. Júniusban az egyébként békés hangulatú nagykanizsai presszóban az egyik vendég, egy 27 éves nő még inni szeretett volna. A pultosnő, látva vendége illuminált állapotát, közölte a hölggyel, hogy már nem szolgálja ki, ami a részeg nőnek nagyon nem tetszett, és ennek hangot is adott.

Bement a söröskorsójával a kezében a pult mögé, amit meg a pultosnő nem vett jó néven, aki a vendégét a karjánál fogva akarta kivezetni a presszóból, ekkor tört ki a haddelhadd.

A részeg vendég visszakézből megütötte a pincérnőt, majd a haját is megtépte.

Na, a pultosnőnek sem kellett több. Kidobdta a vendégét a presszóból, és becsukta az ajtót. A kidobott nőnek ez nem igazán volt az ínyére. Többször megpróbált visszajutni. Tehetetlen dühében még a bejárati ajtóba is belerúgott. Rendőrök vetettek véget a tombolásának.

A nő erőszakos és kihívóan közösségellenes viselkedése alkalmas volt arra, hogy a jelenlévőkben megbotránkozást és riadalmat keltsen. Ezért vonják felelősségre – tette hozzá a sajtószóvivő.

