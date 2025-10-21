Pia miatt csaptak össze a tomboló amazonok

Hírlevél

Rendkívüli

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy balatonlellei ifjú hölgy Nagykanizsán nekiment a pultosnőnek egy presszóban, mert nem kapott már inni. Kitört az amazonok háborúja, visszhangzott az egész környék.
Nem akarta már a nagykanizsai presszó pultosnője kiszolgálni az enyhén szólva is pityókás állapotban lévő balatonlellei 27 éves nőt. Secperc alatt kitört az amazonok tomboló csatája, zengett tőlük az egész utca. A harcias hölgyek balhéjának minden apró mozzanatát a Zaol.hu tette közzé. 

amazonok
Nem kapott már piát a nő a presszóban, pillanatok alatt kitört az amazonok háborúja Fotó: Illusztráció (Engin Akyurt/Pexels) 

Amazonok háborúja

Az eset részleteiről dr. Jánky Judit sajtószóvivő tájékoztatta a hírportált. Júniusban az egyébként békés hangulatú nagykanizsai presszóban az egyik vendég, egy 27 éves nő még inni szeretett volna. A pultosnő, látva vendége illuminált állapotát, közölte a hölggyel, hogy már nem szolgálja ki, ami a részeg nőnek nagyon nem tetszett, és ennek hangot is adott.

Bement a söröskorsójával a kezében a pult mögé, amit meg a pultosnő nem vett jó néven, aki a vendégét a karjánál fogva akarta kivezetni a presszóból, ekkor tört ki a haddelhadd. 

A részeg vendég visszakézből megütötte a pincérnőt, majd a haját is megtépte. 

Na, a pultosnőnek sem kellett több. Kidobdta a vendégét a presszóból, és becsukta az ajtót. A kidobott nőnek ez nem igazán volt az ínyére. Többször megpróbált visszajutni. Tehetetlen dühében még a bejárati ajtóba is belerúgott. Rendőrök vetettek véget a tombolásának.

A nő erőszakos és kihívóan közösségellenes viselkedése alkalmas volt arra, hogy a jelenlévőkben megbotránkozást és riadalmat keltsen. Ezért vonják felelősségre – tette hozzá a sajtószóvivő.

Balhé Kecskeméten

A Bács-Kiskun vármegyei kórház sürgősségi osztályán tavaly nyáron egy dühöngő nő rátámadt egy ápolónőre. Az elkövető hangosan szidta a dolgozókat, majd az egyik ápolónő felé ütött. A kórházi dolgozónak sikerült kitérnie az ütés elől, mire a nő megragadta a szemüvegét, és percekig szorította a kórházi alkalmazott haját. Ha érdeklik a részletek, kattintson az Origóra!

 

