Szívszorító! Kislánya előtt próbálták megmenteni a nyírgelsei baleset áldozatát

Hétfőn, október 20-án este halálos baleset történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírgelse és Nyírbogát között. Két autó ütközött össze a 39-es kilométernél. A kocsik szétroncsolódtak, a motorháztető füstölt, a szélvédők betörtek. Az egyik járműben Rajmund, egy fiatal családapa utazott a feleségével és a mindössze kétéves kislányával - számolt be róla a Borsonline.hu.

A tragikus nyírgelsei balesetben az apa életét már nem tudták megmenteni, miközben kislánya végignézte a mentést.

Forrás: Katasztrófavédelem

Kislánya szeme láttára próbálták megmenteni az apa életét

A rendőrök, mentők és a tűzoltók is a helyszínre siettek. Az adonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést. A négy utasból egyet ki kellett szabadítani.

A rajok áramtalanítottak és feszítővágó segítségével kiemelték a beszorult utast az autóból, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak"

- mondta el az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Azonnal megkezdték az újraélesztését. A kislánya végig ott volt mellette, az ő szeme láttára küzdöttek az édesapja életéért. Bár a helyszínen sikerült ideiglenesen stabilizálni Rajmundot, a kórházba szállítás után az életét már nem tudták megmenteni. Rajmund vezette a kocsit, míg felesége és kétéves kislánya hátul ültek; és csodával határos módon a gyermek szinte sértetlenül megúszta a balesetet, édesanyja azonban súlyos sérüléseket szenvedett.

Ahogy a lap írja, a halálos baleset sokkolta a család ismerőseit. Rajmundot tucatnyian gyászolják, szerintük egy fiatal, jólelkű férfi távozott az élők sorából, aki imádta a családját és rajongott a kislányáért.

Nem, egyszerűen nem tudjuk felfogni. Nem tudok mást mondani, mint hogy nyugodjon békében. Egy ilyen fiatal apuka halálára nincsenek szavak"

- tette hozzá a Borsnak egy ismerős.