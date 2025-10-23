Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt nézheti vissza Orbán Viktor ünnepi beszédét - videó

Galéria

Soha nem látott tömeg hallgatta meg Orbán Viktor beszédét – képek

nyírgelsei baleset

Szívszorító! Kislánya előtt próbálták megmenteni a nyírgelsei baleset áldozatát

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragikus következményekkel járt egy nyírgelsei baleset. Nem tudták megmenteni az autót vezető családapa életét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nyírgelsei balesetkislánygyermekhalálos balesetapa

Hétfőn, október 20-án este halálos baleset történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírgelse és Nyírbogát között. Két autó ütközött össze a 39-es kilométernél. A kocsik szétroncsolódtak, a motorháztető füstölt, a szélvédők betörtek. Az egyik járműben Rajmund, egy fiatal családapa utazott a feleségével és a mindössze kétéves kislányával - számolt be róla a Borsonline.hu.

A tragikus nyírgelsei balesetben az apa életét már nem tudták megmenteni, miközben kislánya végignézte a mentést.
A tragikus nyírgelsei balesetben az apa életét már nem tudták megmenteni, miközben kislánya végignézte a mentést.
Forrás: Katasztrófavédelem

Kislánya szeme láttára próbálták megmenteni az apa életét

A rendőrök, mentők és a tűzoltók is a helyszínre siettek. Az adonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést. A négy utasból egyet ki kellett szabadítani.

A rajok áramtalanítottak és feszítővágó segítségével kiemelték a beszorult utast az autóból, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak"

 - mondta el az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

Azonnal megkezdték az újraélesztését. A kislánya végig ott volt mellette, az ő szeme láttára küzdöttek az édesapja életéért. Bár a helyszínen sikerült ideiglenesen stabilizálni Rajmundot, a kórházba szállítás után az életét már nem tudták megmenteni. Rajmund vezette a kocsit, míg felesége és kétéves kislánya hátul ültek; és csodával határos módon a gyermek szinte sértetlenül megúszta a balesetet, édesanyja azonban súlyos sérüléseket szenvedett

Ahogy a lap írja, a halálos baleset sokkolta a család ismerőseit. Rajmundot tucatnyian gyászolják, szerintük egy fiatal, jólelkű férfi távozott az élők sorából, aki imádta a családját és rajongott a kislányáért. 

Nem, egyszerűen nem tudjuk felfogni. Nem tudok mást mondani, mint hogy nyugodjon békében. Egy ilyen fiatal apuka halálára nincsenek szavak"

- tette hozzá a Borsnak egy ismerős.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!