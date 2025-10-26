Végiglopta fél Magyarországot a román pár, csak az arany érdekelte őket

Bejelentés érkezett a rendőrségre augusztus 16-án, hogy az egyik balatonfüredi ékszerüzletből ismeretlen tettesek, az eladók figyelmének elterelésével, közel 11 millió forint értékben aranyékszereket loptak - írja a Police.hu.

11 millió forint értékben loptak aranyékszert

Fotó: Police.hu

A balatonfüredi nyomozók azonosították az elkövetőket, és elfogatóparancsot adtak ki az 52 éves román állampolgárságú férfival, és 46 éves feleségével szemben.

Máshol is az aranyékszerre fájt a foguk

A nyomozók az eljárás során megállapították, hogy a tolvajpár Keszthelyen, Pápán és Budapesten is követett el hasonló bűncselekményeket.

A budapesti rendőrök október 23-án, a fővárosban igazoltatták a román házaspárt, majd előállították, őrieztbe vették, és gyanúsítottként kihallgatták őket. A nyomozók kezdeményezték mindkettőjük letartóztatását.

