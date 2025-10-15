Nyomozás indulhat Aranyosi Péter ellen botrányos, erőszakos viselkedése miatt

A Patrióta riportere Puzsér Róberték tüntetésén a fegyverrel közlekedő, állami pénzből zsírleszíváson részt vevő Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna Aranyosi Pétert, aki erre agresszívan reagált. A humorista egyre dühösebb, erőszakosabb lett, sértegetni, lökdösni kezdte Varga Ádámot, aki azt mondta, a férfi ennél sokkal többet tett vele, csak azt a kamera nem látta - írta meg a Magyar Nemzet.

Aranyosi Péter ellen feljelentést tettek bortányos, erőszakos viselkedése miatt

Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni

– írta közösségi oldalán a riporter.

Aranyosi Péter örül annak, hogy valaki ért a sortüzek levezényléséhez

Varga Ádám csak azt szerette volna megtudni, Aranyosi miért örült, amikor megtudta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz,

valamint arra lett volna kíváncsi, mit értett azalatt, hogy így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.

A feljelentés-kiegészítés azt jelenti, hogy a nyomozók most újabb adatokat gyűjtnek. Harminc napjuk van arra, hogy eldöntsék, induljon-e nyomozás a humorista ellen.