Árokbetemetés helyett ellopta az árkot

A bűnözői leleményesség nem ismer határokat: hiába számoltunk be már sokféle röhejes lopásról, arra senki sem számított, hogy valaki a felnémeti árok burkolatát kezdi el felszedni, méghozzá napközben. A hatóságok most az ároktolvaj nyomában vannak - írta a Heol.hu.

Ároktolvajt keres a rendőrség, fényes nappal lopta el a betonelemeket

Fotó: Bódi Zsolt/Facebook

Ároktolvaj nyomában

A Bervai úton lévő csapadék-vízelvezető árok mederburkoló lapjait valaki kiszedte és elvitte, ami több törvénysértést is felvet – hívta fel a figyelmet Bódi Zsolt önkormányzati képviselő egy nyilvános posztban. A politikus felszólította az elkövetőt, hogy szállítsa vissza az eltulajdonított betonlapokat. Amennyiben a tolvaj nem él a lehetőséggel, vállalnia kell az ügy büntetőjogi és anyagi felelősségét.

Az egész bűncselekmény annyira tiszás, hogy szinte bizonyosak vagyunk benne: a tettes a párt politikusa. Szeretetországot építenek - gyűlöletből. Magyar Péter nem indul a választáson - majd mégis elindul. Eltörölné a mentelmi jogot - majd kapaszkodik bele. Betemetik az árkokat - majd inkább ellopják. Remélhetőleg a rendőrség elkapja a tettest.

