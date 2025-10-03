Új átverés terjed: olyan csomagot kap kézhez, amit nem is várt

Egy újabb átverés terjed: a csalók a csomagküldő szolgálatok álcája mögé bújva akarnak tőlünk pénzt kicsalni. A Zaol.hu osztotta meg a szélhámosok soron következő átverési trükkjeit.

Tóth László alezredes az internetes átverésekre hívta fel a figyelmet

Fotó: Zaol.hu

Csomagküldő szolgálat: vásárlás vagy átverés?

Tegyük fel, Önnek úgy kézbesítenek egy csomagot, hogy azt meg sem rendelte. Ön a csomagot az átvételkor kifizeti, kibontja, és csak akkor jön rá, hogy nincs benne semmi vagy esetleg valamilyen használhatatlan kacatot talál benne, ami csak a doboz belsejét tölti ki. Az adott helyzetben a pénzét sem kapja vissza, hiszen a csomagot átvette... De az is előfordulhat, hogy a csalók álweboldaláról rendel valamit,

amit előre kifizet, de nem azt kapja, amit szeretett volna.

Tóth László rendőr alezredes, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályvezetője részletesen ismertette, mire kell figyelnünk az online vásárlások során.

Az online térben elkövetett csalásoknak egyik formája az online vásárlás. Itt különösen oda kell figyelni arra, hogy melyik áruházból vásárolunk. Alaptétel, hogy Magyarországon bejegyzett telephellyel rendelkező, vagy magyar ügyfélszolgálatot fenntartó céggel célszerű kapcsolatba lépni, hiszen a garanciális, vagy jogi problémáinkat így tudjuk könnyebben rendzeni. Fontos még megnézni az oldal minősítését,

a vásárlói visszajelzéseket.

Elsősorban a nagyobb, ismertebb áruházakat részesítsük előnyben, nagyobb az esély, hogy azt kapjuk, amit rendelünk

– nyomatékosította az alezredes a hírportálnak adott interjújában, hozzátéve, gyanakodva kezeljük az olyan árucikkeket, amelyeket a piaci ártól jóval olcsóbban kínálnak termékeket eladásra.

Ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kapjuk meg az árut, a kamuoldal csak pár napig, óráig él, azért, hogy lecsapjanak a csalók a gyanútlan áldozatokra, s miután elutaltuk a pénzünket, el is tűnik a webáruház. Előfordulhat az is, ha valami nagyon olcsó, akkor hibás, s ha ezt nem tüntetik fel, akkor ez csalásnak minősül. De az is lehet, hogy bűncselekményből származó terméket hirdetnek

– fejtette ki a szakember.