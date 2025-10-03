Új átverés terjed: olyan csomagot kap kézhez, amit nem is várt

Egy újabb átverés terjed: a csalók a csomagküldő szolgálatok álcája mögé bújva akarnak tőlünk pénzt kicsalni. A Zaol.hu osztotta meg a szélhámosok soron következő átverési trükkjeit.
Tegyük fel, Önnek úgy kézbesítenek egy csomagot, hogy azt meg sem rendelte. Ön a csomagot az átvételkor kifizeti, kibontja, és csak akkor jön rá, hogy nincs benne semmi vagy esetleg valamilyen használhatatlan kacatot talál benne, ami csak a doboz belsejét tölti ki. Az adott helyzetben a pénzét sem kapja vissza, hiszen a csomagot átvette... De az is előfordulhat, hogy a csalók álweboldaláról rendel valamit,
amit előre kifizet, de nem azt kapja, amit szeretett volna.
Tóth László rendőr alezredes, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályvezetője részletesen ismertette, mire kell figyelnünk az online vásárlások során.
Az online térben elkövetett csalásoknak egyik formája az online vásárlás. Itt különösen oda kell figyelni arra, hogy melyik áruházból vásárolunk. Alaptétel, hogy Magyarországon bejegyzett telephellyel rendelkező, vagy magyar ügyfélszolgálatot fenntartó céggel célszerű kapcsolatba lépni, hiszen a garanciális, vagy jogi problémáinkat így tudjuk könnyebben rendzeni. Fontos még megnézni
– nyomatékosította az alezredes a hírportálnak adott interjújában, hozzátéve, gyanakodva kezeljük az olyan árucikkeket, amelyeket a piaci ártól jóval olcsóbban kínálnak termékeket eladásra.
Ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kapjuk meg az árut, a kamuoldal csak pár napig, óráig él, azért, hogy lecsapjanak a csalók a gyanútlan áldozatokra, s miután elutaltuk a pénzünket, el is tűnik a webáruház. Előfordulhat az is, ha valami nagyon olcsó, akkor hibás, s ha ezt nem tüntetik fel, akkor ez csalásnak minősül. De az is lehet, hogy bűncselekményből származó terméket hirdetnek
– fejtette ki a szakember.
Ezért mindig ellenőriznünk kell, hogy
Mindig számon kell tartanunk, hogy mit rendelünk meg, és annak megérkezése mikorra várható. A csomagküldő szolgálatok alkalmazásaiban nyomon tudjuk követni, hogy a rendelésünk egy adott pillanatban éppen hol van. Minden esetben az áruházak applikációiban rendeljünk,
sose használjunk e-maileket,
hiszen azokon keresztül átterelhetnek minket adathalász oldalakra, ahol ellophatják a személyes adatainkat, beleértve a bankkártyánk adatait is.
Semmilyen körülmények közt sem adhatjuk meg a kártyánk PIN-kódját,
amit normális körülmények között nem is szoktak elkérni tőlünk. És ami még nagyon fontos, ha online vásárolunk,
a fizetési felületeken ne mentsük el a bankkártyaadatokat.
Az Origo folyamatosan tájékoztatja a netes csalók módszereiről az olvasóit. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet figyelmeztetése szerint kriptovaluta csalás terjed, amelyben a Binance nevével élnek vissza. Az áldozatok gyanús e-mailek és hamis ügyfélszolgálati hívások csapdájába kerülhetnek. Részletek ide kattintva olvashatóak!