Se kerítés se pénz, durva átverés áldozata lett egy házaspár

Egy mezőberényi házaspár tavaly nyáron egy internetes oldalon keresett mestert egy 12 méter hosszú, kapukkal ellátott kerítés megépítésére. A munkára Heves vármegyéből jelentkezett apa és fia, akik csalók voltak. Átverés céljával vették fel a kapcsolatot a megrendelőkkel – írta a Beol.hu.

Átverés áldozata lett egy házaspár (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A két férfi megígérte, hogy 500 ezer forintért elkészíti a 12 méteres kerítést és ebben már a munkadíj és az anyagköltség is benne van. Másnap megjelentek a helyszínen, és megállapodtak abban, hogy a házaspár 200 ezer forintot ad a 30 éves férfinek a méretre vágott lemezanyag beszerzésére, a kivitelezést pedig másnap elkezdik.

Átveréssel ért véget a kerítésépítés

Néhány órával később a férfi azt hazudtak a kiszemelt áldozatoknak, hogy az átadott 200 ezer forint nem elegendő az anyagköltségre, és kér még 50 ezer forintot, amit már nem adtak oda neki. A csalók el sem kezdték a munkát, és a 200 ezer forinttal sem számoltak el, ezt lényegében lenyúlták, majd elérhetetlenné váltak.

A Békés Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a Békéscsabai Járási Ügyészség emiatt – kisebb értékre társtettesként elkövetett – sikkasztás miatt vádat emelt apa és fia ellen, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Ezen felül az ügyészek azt kérték, hogy kötelezzék őket a mezőberényi házaspárnak okozott kár teljes megtérítésére.

