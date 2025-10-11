Lángol egy autó az M3-as autópályán

Szombat délelőtt kigyulladt egy autó az M3-as autópálya 39-es kilométerszelvényénél, Bagnál. A tűzoltók gyorsan a helyszínre értek - számolt be róla a Heol.hu.

Kigyulladt autó okozott torlódást az M3-ason (illusztráció)

Fotó: MW

Lángoló autó lassította a forgalmat

Az aszódi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet. Ekkora már a társhatóságok is megérkeztek. A helyszíni beavatkozás idejére az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták, ami miatt a forgalom jelentősen lelassult. A lezárás következtében a Budapest felé vezető oldalon 2 kilométeres, míg a Vásárosnamény felé vezető oldalon 5 kilométeres torlódás alakult ki.

Teljes terjedelmében égett egy autó az M3-as autópályán Fotó: Kerek Norbi/Facebook/Heol.hu

A lezárás megszüntetése után mindkét irányban ismét két sávon haladhat a forgalom.

