láng

Lángol egy autó az M3-as autópályán

16 perce
Olvasási idő: 2 perc
Szombat délelőtt kigyulladt egy kocsi az M3-as autópályán. A lángoló autót a tűzoltók gyorsan eloltották.
lángautópályakigyulladtautóforgalomM3-as

Szombat délelőtt kigyulladt egy autó az M3-as autópálya 39-es kilométerszelvényénél, Bagnál. A tűzoltók gyorsan a helyszínre értek - számolt be róla a Heol.hu.

Kigyulladt autó okozott torlódást az M3-ason
Kigyulladt autó okozott torlódást az M3-ason (illusztráció)
Fotó: MW

Lángoló autó lassította a forgalmat

Az aszódi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet. Ekkora már a társhatóságok is megérkeztek. A helyszíni beavatkozás idejére az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták, ami miatt a forgalom jelentősen lelassult. A lezárás következtében a Budapest felé vezető oldalon 2 kilométeres, míg a Vásárosnamény felé vezető oldalon 5 kilométeres torlódás alakult ki. 

Teljes terjedelmében égett egy autó az M3-as autópályán
Teljes terjedelmében égett egy autó az M3-as autópályán Fotó: Kerek Norbi/Facebook/Heol.hu

A lezárás megszüntetése után mindkét irányban ismét két sávon haladhat a forgalom.

A csütörtöki törökszentmiklósi baleset után most az is kiderült, ki halt meg a szerencsétlenségben. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

