Összetörte az ellopott autót a tolvaj, ezért szétszedte és az alkatrészekkel menekült

Nem semmi a 22 éves dunaegyházi férfi pofátlansága, amivel rendesen kiakasztotta Dunaújváros lakóit. Az autótolvaj pár nap alatt két autót is meglovasított, vitt mindent, ami csak mozdítható. Az elképesző arcátlanság részleteit a Feol.hu írta meg.

Rövid időn belül sikerült elkapni a pofátlan autótolvajt

Fotó: Police.hu/Feol.hu

A pofátlan autótolvaj

Először egy javítás utáni Opelt lopott el, amiben benne volt a slusszkulcs és az autót hamar összetörte. A baleset után levágta a kipufogórendszert, és meglépett a helyszínről. Második alkalommal, rá két napra már egy benzinkúton garázdálkodott. Egy Toyota sofőrje a tankolás után bement fizetni, ám a slusszkulcsot a kocsiban hagyta. A rövid időre

őrizetlenül hagyott autóba bepattant a tolvaj, és elhajtott a járművel.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság hamar azonosította a tettest, akit sikerült is elfogniuk. A fiatal tolvaj beismerte a tettét, a rendőrség kezdeményezi a letartóztatását. Mindenkit nyomatékosan arra kérnek, a slusszkulcsot ne hagyják a járműben.

Egy tiszakécskei férfi megnézett egy közel ötmillió forint értékű autót egy kecskeméti autókereskedésben, majd elhatározta, hogy mindenképp megszerzi. A tolvaj előre kitalált egy trükkös módszert. Ha érdeklik a trükkös autólopás részletei, kattintson az Origóra!