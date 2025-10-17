Elnapolták Babicsek Bernát tárgyalását, megdöbbent az édesanyja

Amint arról az Origo is beszámolt, október 16-án, reggel kilenckor, a Budakörnyéki Járásbíróságon megkezdődött az a tárgyalás, amelyen ítélethirdetés volt várható a tragikusan fiatalon elhunyt Babicsek Bernát ügyében. A színész-zenész 2021. december 31-én vesztette életét solymári otthonában, ahol tűz ütött ki. Szülei szerint viszont életben maradhatott volna, ha a helyszínre vezényelt rendőr körültekintőbben jár el. A járőr viszont nem érez felelősséget, szerinte mindent a szabályoknak megfelelően tett és nem hibázott. Csütörtökön végre eldőlhetett, volna, hogy T. Lászlót hibásnak találják-e gondatlanságból elkövetett emberölésben vagy felmentik a vád alól.

Nem született ítélethozatal Babicsek Bernát ügyében

Babicsek Bernát édesanyja a tárgyalóteremben hangsúlyozta, nem az volt a céljuk a pótmagánvád indításával, hogy bosszút álljanak bárkin is, pusztán azt szerették volna elérni, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló tragédia. Az asszony zokogva azt is felidézte, amikor férje felfedezte fia holttestét a solymári házban.

Babicsek Márta először szólalt fel a tárgyalóteremben

Mivel tegnap az ítélethozatalt elnapolták, így az ügy vádlottja csak a decemberre kitűzött, következő tárgyalási napon szólalhat fel az utolsó szó jogán.

Megszólalt Babicsek Bernát édesanyja

Babicsek Márta a bíróság épületéből kilépve nyilatkozott a Borsnak. Elmondta, hogy megdöbbent az ítélethozatal elnapolásán, és szerinte a védőügyvéd a perbeszédében több ismétlődő, és a valóságnak nem megfelelő dolgot emlegetett.

Itt tulajdonképpen még mindig arról van szó, hogy a járőr megmenthette volna Bernát életét, de nem tette. Lelkiismeretlenül, rutinszerűen végigsétált, és arra hivatkozik, hogy neki ez se volt dolga, az se volt dolga, amaz se volt dolga. Akkor minek köt az ember szerződést ezzel a céggel? A perbeszéd, amit mondott az ügyvédje, sok esetben felháborító volt, illetve nem volt hozzáértő. Azt mondta például, hogy nyílt láng volt a főzőlapon, ami felelőtlen magatartás. Mi a felelőtlen abban, hogy valaki munka után, akár éjszaka főz. A művészvilág ilyen, ő éjjel dolgozott, miért ne főzhetett volna magának, ami nála bevett szokás volt? Milyen nyílt láng? Fogalma sincs az ügyvédnek arról, hogy mi volt ott! Elektromos kályha volt, nem volt láng. Az pedig, hogy a konyhabútor nem volt szakszerűen felszerelve, az nevetséges. Ott sem volt, honnan tudja, hogy hogy volt az a bútor felszerelve? Nem arról van szó, hogy összedőlt. Arra is hivatkozott, hogy Bernát nem volt felébreszthető. Nem is próbálta meg felébreszteni! Alkoholos befolyásoltság alatt volt? Ezt honnan tudja? Meg vagyok döbbenve

- fakadt ki a gyászoló anya.