Nógrádban

Rémálom! Nagy bajba került egy pici kisgyerek Nógrádban

34 perce
Olvasási idő: 2 perc
Tűzoltókat kellett hívni Rétságra a hétvégén. Bajba került kisgyerek.
Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője beszélt a Nool.hu-nak arról, hogy egy műanyag kerti szék karfája alá beszorult egy kisgyerek szombat délután Rétságon, a Rákóczi úton. A szülei nem tudták kiszabadítani a bajba került csöppséget, segítséget kellett hívniuk.

Rétságon bajba került egy gyermek
Rétságon bajba került egy gyermek
Forrás: Googlep Maps/Illusztráció

A helyi hivatásos tűzoltók azonnal elindultak és kiszabadították a gyereket. Az ijedtségen kívül semmi baja nem lett. 

Bajba került egy rollerező

Az a fiatal férfi viszont, aki részegen állt rá egy elektromos rollerre, súlyosan megsérült, amikor hatalmasat esett vele. Ittas vezetés miatt indult ellene eljárás. Az esését rögzítették a szombathelyi gyorsétterem parkolóiban működő biztonsági kamerák. Róla bővebben ebben a cikkünkben írtunk, mert akkorát zakózott, hogy nézni is fáj.

 

