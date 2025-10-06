Nem adta fel: pereket nyer és új életet épít a Jókai utcai házomlás balerinája

Több mint három év telt el azóta, hogy 2022-ben, egy júniusi délutánon összeomlott egy épület tetőszerkezete Budapesten, a Jókai utcában. A törmelék alá szorult balerina, Tóth Nikolett élete azon a napon örökre megváltozott - számolt be róla a Borsonline.hu.

A balerina a Jókai utcai házomlás miatt került kerekesszékbe

Fotó: Bors

A balerina élete a kerekesszékben sem ért véget

A Budapesti Operettszínház fiatal táncosa akkor még próbára sietett, ma pedig kerekesszékben éli a mindennapjait. Egy pillanat alatt zuhant le a színpadról a valóság mélyére, szó szerint és átvitt értelemben is. Nem akármilyen balerina volt: főszerepeket táncolt, a közönség a Diótörőben, a Spartacusban és A mosoly országában is láthatta őt. A színpad volt az élete, és a teste volt az eszköze, amivel kifejezhette magát. Aztán egyetlen pillanat alatt mindkettőt elveszítette. A Jókai utcai házomlás után Niki súlyos gerincsérüléssel került kórházba, az orvosok pedig nem kecsegtettek reménnyel: állították, nem fog újra járni. A legtöbben itt feladták volna. Ő nem.

A következő hónapokban megtanult újra mozogni, segítséget kérni, és túlélni egy olyan testben, ami már nem engedelmeskedett úgy, mint régen. A gyönyörű balerina mára beletörődött, hogy a színpadon többé nem tündökölhet, de abban még bízik, hogy az orvosai egy nap lábra állítják.

Addig is az édesanyjával él egy VI. kerületi lakásban, ahol szinte mindenben segítségre szorul. Egy egyszerű mozdulat, például egy pulóver felvétele is félórás erőfeszítés, ha egyedül próbálja meg.

Sorozatosan nyeri meg a pereket

A baleset után Niki hét különböző pert indított a kivitelező cégek és a biztosítók ellen, hat ügyet már jogerősen megnyert. Az utolsó tárgyalás október végén várható.

Reményeink szerint aznap az utolsó eljárás is befejeződik. Az érintett társaságok kivétel nélkül felszámolás alatt állnak, így a felszámoló feladata lesz, hogy a cégek felelősségbiztosítóival egyeztessen az igényeink teljesítéséről

- mondta Ikanov Gábor, Niki jogi képviselője. Hozzátette: a sérelemdíj-tárgyalások során ügyfele mögött komoly médiamegjelenés állt, a többi pernél viszont igyekeztek visszafogni a nyilvánosságot. Ennek oka, hogy érzékeny témák is szóba kerültek, és fontos volt megóvni Niki méltóságát.