Még a mentősöket is lesokkolta a brutális baleset

Kedden délelőtt, Szurdokpüspöki közelében, a 21-es főút nógrádi szakaszán, brutális ütközés történt a Hatvan felőli oldalon, személyautó karambolozott egy kisbusszal. A balesetben többen is megsérültek – írta meg a Nool.hu.

A balesetet szenvedett kisbusz az oldalára borult, többen is utaztak a járműben

Kép forrása: katasztrófavédelem

A járműveket a pásztói tűzoltók áramtalanították.

A baleset miatt útzárat rendeltek el a műszaki mentés és a helyszínelés idejére

Az érintett szakaszon nagy mennyiségű üzemanyag folyt ki, valamint a főút tele volt járműtörmelékekkel, ezért a főút szakemberei is a helyszínen tevékenykedtek.

Hasonló baleset is történt a közelmúltban, ott egy traktor borult bele az árokba a 3321-es úton. A sofőr rosszul lett a volán mögött, majd letért az útról. A traktor vezetőjét a mentősök újjáélesztették, és kórházba szállították.