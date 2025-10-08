Hírlevél

törmelék

Még a mentősöket is lesokkolta a brutális baleset

Szurdokpüspöki közelében, kedd délelőtt a 21-es nógrádi szakaszán személyautó karambolozott egy kisbusszal. A baleset a Hatvan felőli oldalon történt, többen megsérültek.
Kedden délelőtt, Szurdokpüspöki közelében, a 21-es főút nógrádi szakaszán, brutális ütközés történt a Hatvan felőli oldalon, személyautó karambolozott egy kisbusszal. A balesetben többen is megsérültek – írta meg a Nool.hu.

A balesetet szenvedett kisbusz az oldalára borult, többen is utaztak a járműben
A balesetet szenvedett kisbusz az oldalára borult, többen is utaztak a járműben
Kép forrása: katasztrófavédelem

A járműveket a pásztói tűzoltók áramtalanították. 

A baleset miatt útzárat rendeltek el a műszaki mentés és a helyszínelés idejére

Az érintett szakaszon nagy mennyiségű üzemanyag folyt ki, valamint a főút tele volt járműtörmelékekkel, ezért a főút szakemberei is a helyszínen tevékenykedtek.

Hasonló baleset is történt a közelmúltban, ott egy traktor borult bele az árokba a 3321-es úton. A sofőr rosszul lett a volán mögött, majd letért az útról. A traktor vezetőjét a mentősök újjáélesztették, és kórházba szállították.

 

 

