Szörnyethalt egy autós Lábodnál

Lábod külterületén vérfagyasztó szörnyűség történt kedd hajnalban. Letért az útról egy autó vezetője, ami után fának csapódott, végül az árokban kötött ki. Az autóban egy sofőr utazott, aki nem élte túl a balesetet- írta meg a Sonline.hu.

A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, hogy már nem tudták megmenteni

Kép forrása: Sonline.hu

A baleset helyszínére a nagyatádi tűzoltók érkeztek ki

Áramtalanították a gépjárművet, feszítővágó segítségével kiszabadították a sofőrt. Az autó vezetője azonban már nem jutott el a kórházig, meghalt a helyszínen.

Októberben a Kodály Zoltán úton brutális hármas karambol történt. A tömegbalesetnek halálos áldozata is van.