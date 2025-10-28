Szörnyethalt egy autós Lábodnál

Kedd hajnalban Lábod külterületén egy autó letért az útról. Nekicsapódott egy fának, és az árokban végezte, a baleset tragédiába torkollt.
Lábod külterületén vérfagyasztó szörnyűség történt kedd hajnalban. Letért az útról egy autó vezetője, ami után fának csapódott, végül az árokban kötött ki. Az autóban egy sofőr utazott, aki nem élte túl a balesetet- írta meg a Sonline.hu.
A baleset helyszínére a nagyatádi tűzoltók érkeztek ki
Áramtalanították a gépjárművet, feszítővágó segítségével kiszabadították a sofőrt. Az autó vezetője azonban már nem jutott el a kórházig, meghalt a helyszínen.
Októberben a Kodály Zoltán úton brutális hármas karambol történt. A tömegbalesetnek halálos áldozata is van.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!