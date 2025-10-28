Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

A Kreml őrjöng: a lengyelek botrányos kijelentése feldühítette Moszkvát

Hallotta már?

Ez gáz: bilincsbe verve vitték be a rendőrök a világbajnok magyar kajakost

baleset

Szörnyethalt egy autós Lábodnál

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedd hajnalban Lábod külterületén egy autó letért az útról. Nekicsapódott egy fának, és az árokban végezte, a baleset tragédiába torkollt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetgépjárműfának csapódotttűzoltóságtragédia

Lábod külterületén vérfagyasztó szörnyűség történt kedd hajnalban. Letért az útról egy autó vezetője, ami után fának csapódott, végül az árokban kötött ki. Az autóban egy sofőr utazott, aki nem élte túl a balesetet- írta meg a Sonline.hu.

A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, hogy már nem tudták megmenteni
A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, hogy már nem tudták megmenteni
Kép forrása: Sonline.hu

A baleset helyszínére a nagyatádi tűzoltók érkeztek ki

Áramtalanították a gépjárművet, feszítővágó segítségével kiszabadították a sofőrt. Az autó vezetője azonban már nem jutott el a kórházig, meghalt a helyszínen.

Októberben a Kodály Zoltán úton brutális hármas karambol történt. A tömegbalesetnek halálos áldozata is van. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!