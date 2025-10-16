Balesetben árokba hajtott egy autó

Egy balesetben személygépkocsi hajtott árokba a 4521-es úton, Hódmezővásárhely és Mártély között, a 28-as kilométerszelvény magasságában - írta a Délmagyar.hu.

A baleset folyamán árokba hajtott egy autó (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Saját erőből szálltak ki baleset

Az árokba hajtott autó két utasa önerőből, saját erejéből hagyta el a járművet. A helyszínre érkező hódmezővásárhelyi hivatásos és a mártélyi önkéntes tűzoltók első lépésként áramtalanították a járművet. A baleset pontos körülményeinek kivizsgálásához a társhatóságok is kiérkeztek.

