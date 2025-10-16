Hírlevél

Balesetben árokba hajtott egy autó

Hódmezővásárhely és Mártély között árokba hajtott egy személyautó. A baleset után önerőből szálltak ki az utasok.
Egy balesetben személygépkocsi hajtott árokba a 4521-es úton, Hódmezővásárhely és Mártély között, a 28-as kilométerszelvény magasságában - írta a Délmagyar.hu.

A baleset folyamán árokba hajtott egy autó (Illusztráció)
A baleset folyamán árokba hajtott egy autó (Illusztráció)
Fotó: Shutterstock 

Saját erőből szálltak ki baleset

Az árokba hajtott autó két utasa önerőből, saját erejéből hagyta el a járművet. A helyszínre érkező hódmezővásárhelyi hivatásos és a mártélyi önkéntes tűzoltók első lépésként áramtalanították a járművet. A baleset pontos körülményeinek kivizsgálásához a társhatóságok is kiérkeztek.

2022-ben egy autó csatornába borult, mikor a sofőr átadta tindézser gyermekének a volánt, erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

 

