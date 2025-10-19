Anya és lánya balesetet szenvedett – árokba zuhant, majd felborult az autó

Súlyos baleset történt Nagyszénás és Kondoros között. A gépjárműben anya és lánya utazott, mindketten megsérültek a balesetben. A személyautó letért az útról, megpördült tengelye körül, majd nagy erővel árokba zuhant - írta meg a Beol.hu.

A baleset helyszínén rendőrök irányítják a forgalmat

A gépjárművet orosházi tűzoltók áramtalanították, a társhatóságok, így a mentők és a tűzoltók is jelen vannak.

A balesetben anya és lánya könnyű sérüléseket szenvedtek

A mentők a helyszínen ellátták a két nőt, nagyobb baj nem történt. Jelenleg az érintett útszakaszon félpályán halad csak a forgalom.

