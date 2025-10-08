Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rágyújtott az óvodában a csókakői manó – a helyiek nem hittek a szemüknek

Dunaszentgyörgy

Egy autó lesodródott a főútról, az árokba repült, majd egy fának csapódott

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 6-os főúton Dunaszentgyörgy és Tolna között, a 125-126-os kilométerszelvénynél történt a káoszt előidéző csattanás. A baleset oka egyelőre ismeretlen, és azt sem tudni, miért sodródott le a személyautó az útról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dunaszentgyörgy6-os főútfabalesetTolnaforgalom

Szörnyű szerencsétlenség történt a 6-os főút 125-126-os kilométerszelvénynél, Dunaszentgyörgy és Tolna között. A balesetben tisztázatlan okokból lesodródott egy gépjármű az úttestről, majd belezuhant egy árokba, ezt követően pedig egy fának csapódott –  írta meg a Bama.hu.

A baleset helyszínére paksi és dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók érkeztek
A baleset helyszínére paksi és dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók érkeztek
Fotó: Illusztráció (Shutterstock)

A balesetben megsérült jármű utasához mentő sietett

A sérültet a helyszínen ellátták. Jelentősen akadozik a forgalom az érintett szakaszon, torlódásra lehet számítani a rendőrök figyelmeztetése alapján.

Október 7-én egy hasonló baleset is történt, ahol egy BMW többször is megpördült tengelye körül, mielőtt az árokba zuhant. Az utasokat kórházba szállították.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!