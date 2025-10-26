Hírlevél

baleset

Képeken mutatjuk a balesetben felborult autót

17 perce
Makó és Kövegy között a 4434-es úton felborult egy személyautó a 75-ös és 76-os kilométerszelvény között. A súlyos baleset helyszínére a makói hivatásos tűzoltók vonultak ki.
A felborult járműben csak a sofőr ült, akihez mentő érkezett a helyszínre. A baleset miatt az érintett útszakaszon a forgalom zavartalan haladása korlátozott, így a közlekedőknek forgalmi akadályra kell számítaniuk - írta a Délmagyar.hu.

A balesetben felborult autóban csak a sofőr ült
A balesetben felborult autóban csak a sofőr ült
Fotó: Donka Ferenc/Delmagyar

A baleset galériája

A helyszínen készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

A napokban súlyos baleset történt az M1-es autópályán, amiről az Origo.hu oldalán bővebben olvashatnak.

 

