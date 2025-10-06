Ilyen nincs! A lajosmizsei vonat oldalának csapódott egy autós

Szörnyű balesettel indult a hétfő reggel. A lajosmizsei vasútvonalon Táborfalva közelében személyautó karambolozott egy vonattal. A baleset miatt kimaradó járatokra kell számítania az utasoknak - írta meg a Baon.hu.

Változásokra számíthatnak az utasok a baleseti helyszínelés alatt

Fotó: Mediaworks archív

A MÁV tájékoztatása alapján az autó a Lajosmizséről 6:01-kor Kőbánya-Kispestre induló S21-es vonat oldalának ütközött egy andráskeresztes vasúti átjáróban Táborfalván.

Táborfalva és Lajosmizse között a baleseti helyszínelés idején szünetel a forgalom

Pótlóbusz közlekedik Lajosmizse és Táborfalva között a Kecskemétről 5:48-kor Táborfalvára indult és a Táborfalváról 6:51-kor Kecskemétre indult S210-es vonat (32769, 32762) helyett. A Volán 625-ös járatán érvényesek a vasúti menetjegyek.

Néhány napja szörnyű baleset történt Szökéskúttanya közelében. Egy Suzukit tolt maga előtt a vonat. A Suzukit vezető idős hölgy túlélte a tragikus balesetet, azonban életveszélyes állapotba került.