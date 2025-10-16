Brutális baleset – bedarálta a nő karját egy gép a gyárban

Egy ártatlannak tűnő munkanap tragédiába torkollt Mezőhegyesen. Egy cipzárgyárban dolgozó nő súlyosan megsérült, amikor a gép, amin éppen dolgozott, egyszerűen bekapta a kezét. A baleset olyan komoly volt, hogy a nő karja maradandóan károsodott és az orvosok szerint soha többé nem lesz teljes a mozgása - írta a Beol.hu.

A baleset tönkretette a nő életét

Fotó: Shutterstock

A történetben az a legdöbbenetesebb, hogy a baleset megelőzhető lett volna. A gépen ugyanis kiiktatták a biztonsági védőburkolat reteszét, ami elvileg megakadályozta volna, hogy bárki sérülést szenvedjen munka közben. Csakhogy ez a védelmi funkció már nem működött.

A tűz- és munkavédelmi szakember, aki a helyszínt ellenőrizte, nem vette észre a hibát. Pedig az ő dolga lett volna kiszúrni a veszélyforrást. Most miatta zajlik a bírósági eljárás.

A baleset részletei

A 2022 októberében történt baleset napján a nő szövetet cserélt a vasalógépen. Hogy hozzáférjen a dobhoz és a hengerhez, ki kellett nyitnia a gép hátsó burkolatát. A gépnek ilyenkor automatikusan le kellett volna állnia, de nem tette. A mozgó alkatrészek pillanatok alatt elkapták a kezét, de már késő volt.

Az asszony rettenetes fájdalmak között maradt segítség nélkül néhány percig, mire kollégái odarohantak.

Kórházba szállították, de a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy maradandó fogyatékosság alakult ki nála és a kezét már soha többé nem tudja teljesen behajlítani.

A bíróság előtt a felelős

A Battonyai Járási Ügyészség szerint a baleset és a munkavédelmi mulasztás között közvetlen kapcsolat áll fenn. A férfi nem észlelte a hibát és ezzel közvetve veszélybe sodorta a dolgozókat.

A vádirat szerint maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt áll bíróság elé. Az ügyészség pénzbüntetést indítványozott, de a férfi így is több százezer forintos bűnügyi költséggel számolhat.

