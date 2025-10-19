Cicáikat és kutyáikat próbálhatták kimenteni – bennégett az idős pár

Tragikus baleset rázta meg a helyeik nyugalmát Budapest egyik kerültében. A Gábor Áron utcában a tűz elemésztett egy egész épületet. A ház lakói: Valika és József otthon tartózkodtak a szörnyű baleset idején. Sajnos a tűzoltók már nem tudtak rajtuk csak segíteni, csak a holttestük került elő a maradványokból - írta meg a Borsonline.hu.

Több szomszéd szerint a szörnyű balesetben eltávozott idős pár állatszeretete okozhatta a tragédiát

Kép forrása : Borsonline.hu

Úgy vélik, hogy Valika és József a cicákat és a kutyákat próbálták megmenteni. Sokan csak a tűzoltókra ébredték fel, és csak később tudták meg a történteket.

A tűzoltók nagy erővel rohantak a baleset helyszínére, már az udvar is égett

Teljes egészében leégett az épület, a körülötte lévő bódékat beleértve. A kertben parkoló személyautóra és robogóra is átterjedtek a lángok. A tüzet sikerült megfékezni, a lángok nem terjedtek tovább más épületekre.

Vali és József egykori háza azonban teljesen leégett, felismerhetetlenné vált.

Szinte teljesen eltűnt az épület teteje az udvarból pedig csak korom, roncsok és hamu maradt. A környéken lakókat nagyon megérintették a történtek, szinte mindenki legalább látásból ismerte Valit és Józsefet. Elmondások szerint József villanyszerelő volt, Vali ami munkát csak lehetett megcsinált, aranyszíve volt. Nagyon szerény körülmények között éltek tisztességben. Nem ez volt ez első tűzeset, több évvel ezelőtt a ház már leégett egyszer, azóta az épület még rosszabb állapotba került, olyan volt mint egy tákolmány. Az idős pár rajongója volt a cicáknak, és kutyáknak, sokan azt gondolják, hogy állatszeretetük okozhatta a tragédiájukat.

Talán ha nem a háziállatok kimentésével lettek volna elfoglalva, kimenekülhettek volna a pusztító tűz fogságából. A füst belelégzése is állhat a tragédia mögött, nem voltak már fiatalok

- véli egy helyi lakos.

A tűzvizsgálati eljárás során fog fény kerülni a tragédia okára.

A balesetről már tegnap is írtunk, három tűzoltó autó érkezett a helyszínre. Több mint egy óráig dolgoztak a budapesti tűzoltók, a lángok elfojtásán.