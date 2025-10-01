Hírlevél

Debreceni Egyetem

Kiderült, ki tűnt el a berettyói csónakbalesetben – fotók, videó

Kedden délután halálos szerencsétlenség történt a Hortobágy-Berettyó főcsatornán. A baleset következtében a Debreceni Egyetem hallgatója eltűnt a vízben.
A baleset a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében történt, ahol a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója halbiológiai mintavételt végzett kutatásuk részeként. A csónakjukat egy örvény borította fel, ami miatt négyfős csapatuk közül hárman ki tudtak úszni a partra, ám egyiküknek nem volt ilyen szerencséje. Az eltűnt hallgató keresése jelenleg is zajlik – számolt be róla a Haon.hu.

Zajlik a keresése annak a hallgatónak, aki a berettyói balesetben tűnt el.
Zajlik a keresése annak a hallgatónak, aki a berettyói balesetben tűnt el
Fotó: Tóth Imre

Továbbra is nagy erőkkel keresik a balesetben eltűnt férfit

Az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére a baleset után azonnal nagy erőkkel vonultak ki mentőegységek: a helyszínre érkezett mentőhelikopter, rendőrök, katasztrófavédelmi szakemberek, valamint különböző kutató-mentő egységek is. 

A kutatást a hivatásos szervek végzik, önkéntes kutató-mentő szolgálatok bevonásával.

A Debreceni Egyetem együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában

– írta az egyetem sajtóközpontja.

A Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat. 

Galéria: Felborult egy csónak a Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál
1/25
Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál

 

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást. A keresés során szonárt, csónakot és kötéltechnikát is bevetettek.

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a baleset egyik túlélőjét, egy húszéves férfit, további megfigyelés céljából kórházba szállították. Részletek az Origo.hu cikkében.

