Kiderült, ki tűnt el a berettyói csónakbalesetben – fotók, videó

A baleset a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében történt, ahol a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója halbiológiai mintavételt végzett kutatásuk részeként. A csónakjukat egy örvény borította fel, ami miatt négyfős csapatuk közül hárman ki tudtak úszni a partra, ám egyiküknek nem volt ilyen szerencséje. Az eltűnt hallgató keresése jelenleg is zajlik – számolt be róla a Haon.hu.
Az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére a baleset után azonnal nagy erőkkel vonultak ki mentőegységek: a helyszínre érkezett mentőhelikopter, rendőrök, katasztrófavédelmi szakemberek, valamint különböző kutató-mentő egységek is.
A kutatást a hivatásos szervek végzik, önkéntes kutató-mentő szolgálatok bevonásával.
A Debreceni Egyetem együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában
– írta az egyetem sajtóközpontja.
A Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást. A keresés során szonárt, csónakot és kötéltechnikát is bevetettek.
Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a baleset egyik túlélőjét, egy húszéves férfit, további megfigyelés céljából kórházba szállították. Részletek az Origo.hu cikkében.