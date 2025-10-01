Kiderült, ki tűnt el a berettyói csónakbalesetben – fotók, videó

A baleset a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében történt, ahol a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója halbiológiai mintavételt végzett kutatásuk részeként. A csónakjukat egy örvény borította fel, ami miatt négyfős csapatuk közül hárman ki tudtak úszni a partra, ám egyiküknek nem volt ilyen szerencséje. Az eltűnt hallgató keresése jelenleg is zajlik – számolt be róla a Haon.hu.

Zajlik a keresése annak a hallgatónak, aki a berettyói balesetben tűnt el

Fotó: Tóth Imre

Továbbra is nagy erőkkel keresik a balesetben eltűnt férfit

Az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére a baleset után azonnal nagy erőkkel vonultak ki mentőegységek: a helyszínre érkezett mentőhelikopter, rendőrök, katasztrófavédelmi szakemberek, valamint különböző kutató-mentő egységek is.

A kutatást a hivatásos szervek végzik, önkéntes kutató-mentő szolgálatok bevonásával.

A Debreceni Egyetem együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában

– írta az egyetem sajtóközpontja.