Súlyos baleset történt csütörtökön a Fejér vármegyei Kajászón: egy férfi lábát bekapta a vízszintes teherbehordó csiga egy helyi gabonasilónál. A tűzoltók csak többórás megfeszített munkával tudták kiszabadítani a férfit, akihez mentőhelikopter érkezett – írta a Feol.hu helyi portál.

Tűzoltók küzdenek a balesetet szenvedett férfi kiszabadításáért, akinek a lábát bekapta a teherhordó csiga egy gabonasilónál, Kajászón

Fotó: Facebook.com/Váli Önkormányzati Tűzoltóság

Horrorsérüléssel járó baleset a gabonasilónál

A Váli Önkormányzati Tűzoltóság egy nappal később, pénteken számolt be a ritka szerencsétlenségről. Mint írták, a silóban csak csekély mennyiségű termény volt, a szerkezet áramtalanítását még a kiérkezésük előtt elvégezték. A sérült kiszabadítása bonyolult műszaki feladatnak bizonyult, ami órákig tartott. Végül a váli, az érdi és a székesfehérvári tűzoltók együtt oldották meg a feladatot, a súlyos sérüléseket szerzett munkást mentőhelikopter szállította kórházba.

Szombaton más típusú, ám szintén magas műszaki felkészültséget igénylő balesethez riasztották a tűzoltókat a Duna-völgyi-főcsatornához, amelyben többen egy elmerült autót véltek látni. A szemük nem csalt, a tűzoltók tényleg egy autó vízből való kiemeléséhez siettek, ám ekkor még rejtély volt, hogy mi történhetett a gépkocsival.