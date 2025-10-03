Brutális baleset: a bicikli váza úgy gyűrődött össze, akár egy sörös doboz a talp alatt - fotókkal

Több mentőautó, sőt, mentőhelikopter is érkezett Ebesre péntek délután, ahol a Hajdú Online értesülései szerint halálos baleset történt. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályának tájékoztatása szerint egy személyautó közlekedett a Vasút utcán a 48101-es út irányába, amikor a Vasút utca és az Újsor utca kereszteződésében összeütközött egy kerékpárossal - írta a Haon.hu.

Halálos baleset rázta meg Ebest, a biciklis életét vesztette

Fotó: Tóth Imre / haon.hu

Mindent megtettek a baleset áldozatáért

Bár az Országos Mentőszolgálat kezdetben arról tájékoztatott, hogy a 40 év körüli nőt sikeresen újraélesztették és kórházba szállították, a rendőrség később közölte a tragikus hírt: a kerékpáros a szakszerű orvosi ellátás ellenére a kórházban életét vesztette.

A baleset körülményeit a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság vizsgálja. A szerencsétlenségről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

