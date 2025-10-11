Megdöbbentő baleset, mindegyik jármű kétkerekű

Hírlevél

Dunaújvárosban, a Köztársaság úton ütközött össze egy rollerrel közlekedő és egy kerékpáros, ami miatt mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre. A súlyos baleset szombat délelőtt történt.
Egy rolleres és egy kerékpáros szenvedett balesetet, ami után mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ami fél tizenkettőkor szállt fel a közeli iskola udvaráról – írta a Duol.hu.

Rolleres és kerékpáros szenvedett balesetet szombat délelött
Rolleres és kerékpáros szenvedett balesetet szombat délelőtt
Fotó: Horváth László/Duol.hu
Mentőhelikopter is érkezett a balesethez
Mentőhelikopter is érkezett a balesethez
Fotó: Horváth László/Duol.hu
Fotó: Horváth László/Duol.hu

Korábban egy biciklis vesztette életét, amikor autóval ütközött, erről az Origo.hu oldalán bővebben olvashatnak.

 

