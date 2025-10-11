Megdöbbentő baleset, mindegyik jármű kétkerekű

Egy rolleres és egy kerékpáros szenvedett balesetet, ami után mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ami fél tizenkettőkor szállt fel a közeli iskola udvaráról – írta a Duol.hu.

Rolleres és kerékpáros szenvedett balesetet szombat délelőtt

Fotó: Horváth László/Duol.hu

Mentőhelikopter is érkezett a balesethez

Fotó: Horváth László/Duol.hu

Fotó: Horváth László/Duol.hu

