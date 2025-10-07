Akciófilmbe illő baleset: a BMW többször megpördült a levegőben, mielőtt az árokba zuhant

Kedden délután brutális baleset történt Baja és Csávoly között, az 55-ös főúton: egy személyautó tartott Baja irányába, amikor a falutól nem messze az autó a jobb oldali padkára sodródott, majd az árokba hajtott. A járművet egy földsánc megdobta, majd az többször is átpördült a levegőben és végül az oldalára borulva állt meg - írta a Baon.hu.

A BMW letért az útról Csávoly és Baja között, megdobta egy földsánc és többször is megpördült, mire az oldalán megállt. A balesetben ketten sérültek meg.

Fotó: Pozsgai Ákos

Két súlyos sérült a balesetben

A szerencsétlenségben az autó utasa és sofőrje sérült meg. Egyikük még ki tudott mászni a roncsból saját erejéből, másikukat a szélvédőn keresztül emelték ki, amelyet kivágtak a tűzoltók. A mentésben a bajai hivatásos tűzoltók segédkeztek, a mentők mindkét sérültet kórházba vitték. A mentés idejére az utat először teljesen lezárták, majd félpályán haladt a forgalom. A Baon.hu helyszíni képeket és videót is közzétett a balesetről.

Nem ez volt az egyetlen olyan BMW, ami totálkárosra tört a mai napon a hazai utakon: kora délután egy személyautó kisbuszba csapódott a 21-es úton. A brutális szerencsétlenségben rommá tört a BMW.