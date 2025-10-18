Durva baleset Budapesten: BMW-vel ütközött a rendőrautó - elképesztő képek!

Durva baleset történt Budapesten, a Puskás Ferenc Stadionnál péntek este. A Bors azt írja, egy rendőrautó és egy BMW karambolozott.

Az október 17-én éjjel balesetet szenvedett rendőrautó roncsa Fotó: Bors

Képek a balesetről

Egyelőre nem világos, hogy pontosan hogyan történt a baleset, az viszont a roncsokon is látszik,

hogy hatalmas erővel csapódott egymásnak a két kocsi, mivel jelentős a kár.

A tűzoltókat riasztották az autókhoz. Több helyszíni fotóért kattintson ide, a Bors cikkére.

A brutális éjszakai BMW-s baleset képei

Egy nő egy férfi ült abban az autóban, amely betonkerítésnek csapódott október 2-án este Debrecen egyik legforgalmasabb útján. Mindketten fejsérüléseket szenvedtek a brutális balesetben, amelyben a BMW a tetejére borult, még a kereke is kiszakadt. Nézze meg a helyszínen készített fotókat, ilyet még biztos nem látott!



