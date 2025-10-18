Durva baleset Budapesten: BMW-vel ütközött a rendőrautó - elképesztő képek!

Hírlevél

Egy luxusautóval karambolozott egy rendőrautó éjjel Budapest egyik legforgalmasabb útján. Itt vannak a baleset képei.
Durva baleset történt Budapesten, a Puskás Ferenc Stadionnál péntek este. A Bors azt írja, egy rendőrautó és egy BMW karambolozott.

Képek a balesetről

Egyelőre nem világos, hogy pontosan hogyan történt a baleset, az viszont a roncsokon is látszik, 

hogy hatalmas erővel csapódott egymásnak a két kocsi, mivel jelentős a kár. 

A tűzoltókat riasztották az autókhoz. Több helyszíni fotóért kattintson ide, a Bors cikkére.

