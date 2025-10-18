Durva baleset Budapesten: BMW-vel ütközött a rendőrautó - elképesztő képek!

Durva baleset történt Budapesten, a Puskás Ferenc Stadionnál péntek este. A Bors azt írja, egy rendőrautó és egy BMW karambolozott.
Képek a balesetről
Egyelőre nem világos, hogy pontosan hogyan történt a baleset, az viszont a roncsokon is látszik,
hogy hatalmas erővel csapódott egymásnak a két kocsi, mivel jelentős a kár.
A tűzoltókat riasztották az autókhoz. Több helyszíni fotóért kattintson ide, a Bors cikkére.
